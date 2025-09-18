México

Cuáles son las empresas que EEUU sancionó por lavado de dinero a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a figuras empresariales y funcionarios por colaborar con el grupo criminal

Por Fabián Sosa

La OFAC designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por su papel en el tráfico de fentanilo. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Estados Unidos sancionó a 15 empresas que lavan dinero para la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa en el municipio de Playas de Rosarito, una localidad costera en Baja California.

Según la sanción del Departamento del Tesoro de EEUU, Rosarito funciona como un punto clave para el trasiego de drogas y la gestión de actividades criminales como secuestros, lavado de dinero y extorsiones.

El dominio sobre esta zona está bajo el liderazgo de Alfonso Arzate García y René Arzate García, conocidos como los hermanos Arzate, quienes administran el corredor fronterizo en colaboración con operadores locales y financieros de alto nivel.

Empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro

El gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones al Cártel de Sinaloa y expuso red delictiva. (Departamento del Tesoro)

El listado compartido por el Departamento del Tesoro, muestra como principales aliados del cártel a Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, así como Jesús González Lomelí, un empresario que utiliza su red de bares y restaurantes para blanquear fondos provenientes del narcotráfico de Los Mayos hacia el sistema financiero legal.

En palabras de autoridades estadounidenses, “esta organización ha manejado millones de dólares a través de empresas de ocio y alimentación en Rosarito y otros puntos turísticos del país”.

La sanción emitida por Estados Unidos destacó los nombres de algunos establecimientos, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, pertenecientes a González Lomelí, quien ha operado mecanismos de blanqueo en nombre diferentes integrantes del Cártel de Sinaloa.

Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, el control ejercido por la facción se extiende hasta esferas políticas, pues presuntamente los hermanos Arzate cuentan con el apoyo de Candelario Arcega Aguirre, agente político que, gracias a una estrecha relación con la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, obtuvo influencia para colocar aliados del cártel en cargos relevantes de la administración local, permitiendo la protección de sus actividades delictivas por parte de autoridades municipales.

Los Mayitos controla la zona cometiendo múltiples delitos (Jesús Avilés/ Infobae México)

Además, el comunicado puntualiza que durante la gestión de Brown, González y Arcega recolectaron pagos por extorsión y ejecutaron acciones para asegurar la operación y el resguardo de los intereses de Los Mayos.

En la sanción coordinada a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a los hermanos Herrera, González, Arcega y Brown, todos señalados como colaboradores directos de la estructura criminal.

Además de estos individuos, la medida comprendió la designación de 14 empresas-, alineadas con Los Mayos- vinculadas a González Lomelí, ya sea “por ser de su propiedad, porque las controla o dirige, por actuar o pretender actuar para o en nombre de”.

El nombre de las empresas involucradas según las autoridades estadounidenses por su uso en el blanqueo de capitales ilícitos:

“JR Alimentos Del Mar, Grupo JRCP, Sabor Tapatio, Gotoco Alimentos Procesados, Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turistico JJJ, Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R, Alimentos Y Diversion Insurgentes, Sunset Servicios Gastronomicos, JJ Gonver, Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, Veintiuno Mexicali, Coco Beach y Cavally Antro & Bar”.

Además, “la OFAC también tuvo como objetivo a una empresa de transporte propiedad de Candelario Arcega, llamada Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S . A . De C . V .

“Esta empresa está siendo designada de conformidad con la EO 14059 y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arcega”, apunta el comunicado del Departamento de Tesoro.

El Cártel de Sinaloa sigue en la mira

El flujo de recursos del cártel también se alimenta del tráfico de personas por la frontera sur de Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) subrayó que el Cártel de Sinaloa figura como Organización Terrorista Extranjera y que “una gran parte del fentanilo ilícito que se distribuye en Estados Unidos proviene de sus operaciones”.

El reporte de las autoridades estadounidenses también advirtió que la participación de este grupo en el tráfico de personas por la frontera sur ha propiciado un flujo constante de recursos y poder.

Las acciones ejecutadas forman parte de la estrategia estadounidense para contener la proliferación internacional de drogas ilícitas y golpear el aparato financiero que respalda las actividades del grupo criminal.

