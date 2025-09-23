¡Atención, melómanos! Eurojazz 2025 ya tiene fecha y será la última edición en otoño

Conversatorio_El diablo sabe más por diablo_ Los ChamucosEste festival llega nuevamente al CENART (FB/ Centro Nacional de las Artes)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) confirmó a través de sus redes sociales las fechas oficiales del Festival Eurojazz 2025.

Además, informó que esta será la última edición que se celebre en otoño, ya que a partir de 2026 el festival regresará a su temporada tradicional de primavera.

Desde su primera edición en 1998, el Festival Eurojazz ha crecido de manera significativa, reuniendo cada año a cientos de asistentes que disfrutan de esta serie de conciertos únicos.

¿Cuándo será el festival?

El Centro Nacional de las Artes México será sede de este festival (FB/ Centro Nacional de las Artes)

Este festival se celebrará del 9 al 23 de noviembre, marcando así el último año en que se celebrará en temporada de otoño, ya que en 2026 volverá a realizarse en primavera, su época tradicional.

“Confirmado: del 9 al 23 de noviembre llega el Festival Eurojazz 2025, el último que se hará en otoño. En 2026 vuelve a la primavera”, compartió el Cenart en una publicación reciente.

El anuncio generó una ola de reacciones entre el público fiel del festival. Algunos celebraron el regreso a la primavera, recordando la atmósfera única que se vive durante esa temporada en los jardines del Cenart; mientras que otros expresaron nostalgia por los años recientes en que el evento se realizó en otoño, destacando la calidad artística y el ambiente más íntimo que ofrecía esa época del año.

Hasta el momento, el Centro Nacional de las Artes no ha dado a conocer el programa oficial ni los nombres de los artistas invitados, aunque se espera que la información sea publicada en las próximas semanas.

El Festival Eurojazz es uno de los eventos culturales más esperados del año en la Ciudad de México, reconocido por reunir a destacados exponentes del jazz europeo en un ambiente al aire libre y de acceso gratuito, lo que lo ha convertido en un referente tanto para melómanos como para nuevas audiencias.

La historia de este evento

Desde su primera edición, en 1998, Eurojazz se ha vuelto una tradición entre los melómanos mexicanos (FB/ Centro Nacional de las Artes)

Desde 1998, tanto bandas consolidadas como artistas emergentes han presentado propuestas musicales innovadoras que han impulsado el crecimiento de este festival.

Año tras año, familias y público de todas las edades y sectores sociales disfrutan de piezas clásicas y emblemáticas, así como de nuevas corrientes del jazz que fusionan estilos como el funk, soul, rock y música electrónica.

La primera edición, llamada Festival de Jazz de la Unión Europea, se realizó en la Plaza de las Artes. A partir de 1999 adoptó el nombre de Festival Eurojazz, y desde 2010 se lleva a cabo en las Áreas Verdes del CENART para atender al público en constante crecimiento, que en ocasiones ha llegado a reunir hasta 14 mil personas por concierto.