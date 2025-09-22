México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

13:48 hsHoy

Aarón Mercury revela fraude de La Casa de los Famosos durante gala en vivo y fans temen por él: “La gente no es tonta”

El querido influencer mencionó que la producción de Televisa utilizó toda una actividad para intentar salvar a El Guana

Por Marco Ruiz

Aarón Mercury revela fraude de
Aarón Mercury revela fraude de La Casa de los Famosos durante gala en vivo y fans temen por él: “La gente no es tonta” (Fotos: Televisa/ RS)

Un señalamiento directo de Aarón Mercury durante la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 intensificó la polémica en torno a la transparencia del reality.

13:05 hsHoy

Hoy se revelará al primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

La espera ha terminado: esta noche en La Casa de los Famosos México 2025 se revelará al primer finalista de su temporada. Después de casi dos meses de transmisión, el reality show de Televisa se encuentra en su etapa final y los seguidores están ansiosos por conocer quién será el primer habitante en asegurar su lugar en la gran final, que se celebrará el próximo 5 de octubre.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revelará al primer finalista (ViX)

