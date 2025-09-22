La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Un señalamiento directo de Aarón Mercury durante la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 intensificó la polémica en torno a la transparencia del reality.
La espera ha terminado: esta noche en La Casa de los Famosos México 2025 se revelará al primer finalista de su temporada. Después de casi dos meses de transmisión, el reality show de Televisa se encuentra en su etapa final y los seguidores están ansiosos por conocer quién será el primer habitante en asegurar su lugar en la gran final, que se celebrará el próximo 5 de octubre.