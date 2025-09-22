Aarón Mercury revela fraude de La Casa de los Famosos durante gala en vivo y fans temen por él: “La gente no es tonta” (Fotos: Televisa/ RS)

Un señalamiento directo de Aarón Mercury durante la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 intensificó la polémica en torno a la transparencia del reality.

En su intervención, el influencer acusó a El Guana de falta de lealtad y apuntó: "La gente no es tonta, a la gente no la puedes engañar, la gente vio todo“. Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde fans expresaron inquietud por posibles represalias y reavivaron las sospechas sobre supuestos fraudes en el programa de Televisa.

La acusación de Aaron Mercury a la producción de Rosa María Noguerón que lo habría puesto en la mira

Durante la transmisión en vivo, Aarón Mercury dirigió su posicionamiento hacia El Guana, señalando una presunta traición dentro de la casa y criticando la utilización de la llamada “Moneda del Destino”. El influencer dijo: “Hasta utilizaron toda una moneda del destino para decirte una palabra, lealtad. Algo que no tuviste. Y tal vez a unos cuantos nos pueden engañar aquí. Pero a la gente no es tonta, a la gente no la puedes engañar, la gente vio todo”. Añadió que no percibe que El Guana haya sido leal ni a “Noche”, ni a su propio equipo. “Fue un acto como para salvarte tú. Está bien, sí es una jugada individual, pero yo creo que sí es de respeto el decirlo”, declaró ante millones de televidentes.

La intervención provocó un revuelo inmediato dentro y fuera de la casa, pues puso en entredicho la integridad de una de las dinámicas más esperadas del reality.

El querido influencer mencionó que la producción de Televisa utilizó toda una actividad para intentar salvar a El Guana Crédito: Televisa

La controversia por la Moneda del Destino: producción intentó favorecer a El Guana

Los cuestionamientos hacia la producción de La Casa de los Famosos México se multiplicaron tras el episodio de la “Moneda del Destino”. En la noche del 19 de septiembre, Abelito accedió al confesionario tras hallar la moneda con la expectativa de recibir un beneficio personal. El público asumió que el premio consistiría en una llamada familiar. Durante la transmisión, el desenlace fue distinto al esperado: Abelito, emocionado, atendió una llamada creyendo que escuchaba la voz de su padre, pero pronto descubrió que se trataba de Daniel Sosa, comediante y amigo de El Guana.

La producción intervino para aclarar la identidad del interlocutor. Sosa explicó en un video publicado el 20 de septiembre que su participación respondió a una solicitud de Citlalli, pareja de El Guana, quien le pidió transmitir un mensaje de ánimo a su amigo. El comediante relató que la producción le indicó esperar el momento oportuno según la dinámica. Finalmente, Abelito permaneció como simple mensajero entre Sosa y Guana, sin recibir el beneficio personal que la audiencia esperaba.

Abelito: del júbilo a la desilusión por culpa de la producción de la casa, según fans

La situación dejó a Abelito en una posición incómoda. Su ilusión inicial se desvaneció al comprender que su papel era intermediario de recados. “Aquí está tu mensajero, Daniel”, expresó Abelito con un gesto de molestia frente a las cámaras. Al finalizar la jornada, compartió con sus compañeros del excuarto noche: “Lo que tenía que decir ya se lo dije a Guana, que yo solamente fui un mensajero de Daniel Sosa para él”.

Las reacciones entre los conductores Ricardo Margaleff y Adrián Di Monte fueron de sorpresa e incertidumbre, cuestionando en la postgala si Abelito realmente obtuvo algún beneficio. “Estuvo raro, ¿no?”, dijeron al aire, reflejando la duda general en la audiencia.

La esperada recompensa para Abelito terminó en una curiosa misión de recados, generando sorpresa entre los fans y dejando en el aire si realmente obtuvo algún beneficio tras encontrar la moneda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La opinión de Daniel Sosa al presunto fraude en el que la producción lo habría involucrado

El video de Daniel Sosa fue determinante para dar contexto al público. El comediante reconoció: “Es como decir ‘Ganaste, tu premio es hablar con un wey que suena como Chabelo y barrer’”. Opinó que, en justicia, el derecho de Abelito era hablar con su papá. Sosa también destacó que no conocía la gravedad de lo que ocurría dentro del programa y que su intervención buscó solo transmitir un mensaje de apoyo a El Guana por petición externa, sin intención de perjudicar a Abelito.

En redes, la etiqueta La Casa de los Famosos México se convirtió en tendencia y cientos de usuarios señalaron un posible fraude. Comentarios como “La promesa de la moneda era un beneficio para quien la encontrara. ¿Me pueden explicar qué beneficio obtuvo Abelito?” dominaron la conversación en plataformas como X y Facebook.

Expectativa e incertidumbre alrededor de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

Tras su declaración en vivo, seguidores de Aarón Mercury manifestaron temor por su futuro en el reality y por posibles consecuencias tras denunciar una supuesta manipulación. En comunidades digitales, usuarios reiteraron mensajes de apoyo, mientras que otras voces señalaron a la producción de Televisa por falta de transparencia en las reglas aplicadas.

Expectativa e incertidumbre alrededor de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla YouTube)

La polémica por la Moneda del Destino sigue abierta y crece la presión sobre los responsables del reality para aclarar públicamente si la dinámica vulneró o no los derechos de los concursantes. Por ahora, el reclamo de Mercury resuena como un recordatorio de que la audiencia reclama transparencia y respeto a las reglas en uno de los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana.