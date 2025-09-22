Fans de ‘Me caigo de risa’ pide que El Guana no regrese al show tras su eliminación: “Ni Mariana Echeverría, ni él”

La ‘maldición’ de Me Caigo de Risa en La Casa de los Famosos México: El Guana pierde fans como Mariana Echeverría (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La reciente salida de El Guana de La Casa de los Famosos México 2025 originó una ola de reacciones entre los seguidores de Me caigo de risa, el popular programa de entretenimiento de Televisa.

A través de publicaciones y comentarios en las redes oficiales del programa, un sector considerable de la audiencia pide que el humorista no regrese al show tras su eliminación, replicando el escenario ocurrido con Mariana Echeverría en 2024.

La petición refleja el estado de ánimo de los seguidores, quienes expresan inconformidad por el comportamiento del actor dentro y fuera del reality. La popularidad de El Guana se vio afectada tras varias semanas de tensión y conflictos expuestos durante su estancia en el conocido reality.

Tras el paso de ambos comediantes por el reality de Televisa, seguidores además solicitan que no exista un tercer representante en otra temporada del show (Capturas de pantalla)

El Guana, octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

La noche del pasado domingo 21 de septiembre, El Guana, quien se había destacado por su actitud y estrategias controversiales, resultó expulsado de La Casa de los Famosos México tras una votación en la que la audiencia determinó su salida. El actor, también conocido por su participación en Me caigo de risa, sumó más de 57 días dentro del encierro televisivo y compartió tras su eliminación: “Me siento muy contento de todo lo que pasó allá adentro, me llevo una experiencia de vida, y lo que pasa en la casa, se queda en la casa”.

Sus palabras arrojan luz sobre las complejas relaciones en el reality, donde los grupos e intereses cruzados marcaron la convivencia. El mismo Guana reconoció las dificultades de formar alianzas e integrarse en distintos equipos a lo largo de su estancia:

“Voy a jugar con todos, me voy a llevar con todos, voy a ser yo…”, comentó sobre su estrategia inicial. Las reglas de la casa y el cambio de cuarto a mitad de la competencia profundizaron los conflictos y rompieron dinámicas previas, un hecho que él describió como un punto de inflexión para su permanencia en el programa.

El equipo conocido como “Cuarto Día” se caracterizó por confrontaciones abiertas con sus rivales, mientras que en el “Cuarto Noche” persistían los recelos tras cada interacción. En entrevistas posteriores a su salida, Guana describió una atmósfera incómoda en ambas facciones: “Yo entraba al cuarto Noche y de verdad había un silencio sepulcral como cuando están hablando de ti”. Estas tensiones, junto a los cambios de bando y la percepción de deslealtad, contribuyeron a agravar su imagen pública en el exterior.

El Guana, octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 Foto: Captura de pantalla (Vix).

Fans de Me caigo de risa no quieren otro representante del programa en La Casa de los Famosos México 2026

A través de publicaciones en las cuentas oficiales de Me caigo de risa, decenas de usuarios manifestaron su desacuerdo ante un posible regreso del actor al elenco principal, con frases como: “Ni Mariana Echeverría, ni él”. La comparación directa remite al antecedente más reciente dentro del programa, cuando Mariana Echeverría también fue objeto de una campaña digital fundada en las diferencias exhibidas al aire y en reality shows paralelos.

Paralelismos y antecedentes: el caso de Mariana Echeverría

En 2023, Mariana Echeverría dejó Me caigo de risa tras nueve temporadas en medio de rumores y fricciones internas. El conflicto se avivó después de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, etapa marcada por una cancelación digital dentro y fuera de las pantallas. La presentadora expresó su deseo de reincorporarse a la producción, la negativa del elenco y el propio conductor Faisy bloqueó su regreso:

“Varios integrantes no la quieren de vuelta... Especialmente Faisy”, declaró al medio una fuente cercana al equipo. El distanciamiento se reflejó incluso en entrevistas, donde ambos aclararon públicamente los motivos de su trato frío y profesional.

Durante ese periodo, Mariana Echeverría respondió a las preguntas mediáticas y denunció un ambiente adverso en distintos programas de Televisa, llegando a acusar maltrato en espacios como Hoy y La Rosa de Guadalupe. Su caso sirvió como precedente de reacciones colectivas negativas que ahora cobran fuerza en el caso de El Guana. Al igual que Echeverría, El Guana enfrenta un entorno donde buena parte de los fans argumenta que una reincorporación sería inviable, dado el desgaste de su imagen.

Fans de Me caigo de risa no quieren otro representante del programa en La Casa de los Famosos México 2026 (Fotos: Televisa/ Instagram)

Mientras se resuelve el destino de El Guana en la producción dirigida por Faisy y Eduardo Suárez, el propio protagonista de la polémica subraya su deseo de pasar página luego de más de 57 días de competencia intensa y exposición mediática. El caso plantea a Televisa y a la audiencia de Me caigo de risa un debate vigente sobre la influencia de la opinión pública en el rumbo de los proyectos televisivos más exitosos del país.