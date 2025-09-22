Las “cenizas” de Guana llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: participantes le dicen adiós entre aplausos

El exintegrante del Cuarto Día fue el octavo eliminado - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

En La Casa de los Famosos México 3 se vivió una escena especial. Lo que comenzó como un momento caótico, terminó en un homenaje emotivo para despedir a Guana, actor y cantante, quien se convirtió en el octavo eliminado de esta temporada.

El ambiente cambió de inmediato. Entre las prisas de la rutina diaria, los participantes montaron un altar para Guana, que fue recibido con aplausos y palabras llenas de cariño.

Dalílah Polanco le dedicó un mensaje directo a su amigo, quien formaba parte del Cuarto Día, en sus últimos días dentro de este reality show de Televisa.

“Guana, mi brother from another mother, qué chingón eres de verdad, cómo le haces para aprender tan rápido y así poder lograr tantas cosas. Ahí te va Sitla, esto es para ti y para todas tus bestias, ese hombre te ama, ese hombre ama la vida, ese hombre ama el teatro.

“El teatro te espera, tu familia disfuncional -el elenco de Me Caigo de Risa- te espera y vas a seguir chingándole a todo y triunfando en todos lados como lo hiciste aquí”.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

Guana recibe felicitaciones de los participantes de La Casa de los Famosos México 3

Después, todos los concursantes lo felicitaron al unísono: “Felicidades, felicidades Guana”. Aarón, mientras tanto, subía a colocar un termo en la repisa para completar el homenaje. Era una mezcla de rutina y despedida que mostraba la dinámica de la casa.

El actor Shiki también se expresó: “Guana, cariño, si antes era fan tuyo como actor, ahora soy fan tuyo como persona que eres, te amo”.

(X/@LaCasaFamososMx)

Para cerrar, los concursantes repitieron como un canto: “Ya nominé, posicioné y expulsé”. La frase terminó con un toque de humor: “Descanse en pants Guana” y “Bien jugado, papá”, mostrando el afecto y la complicidad que construyeron con él.

Con este homenaje, La Casa de los Famosos México 3 volvió a demostrar que, aunque es un reality de competencia, también hay espacio para los momentos sinceros. Guana dejó la casa, pero se llevó el respeto y cariño de todos sus compañeros.

Al terminar, los participantes regresaron a la cena, pero quedó claro que esta despedida fue más que un simple adiós: fue un reconocimiento al esfuerzo, talento y personalidad del actor dentro del programa.

Yurem y Yetus ayudarán a Guana y Aldo De Nigris, respectivamente para el robo de salvación. Foto: Captura de pantalla (Vix).