¿Cuándo inicia “¿Quién es la Máscara?” de Televisa, qué tendrá de competencia a “La Granja VIP” de TV Azteca?

La noche dominical de Las Estrellas se reconfigura: “¿Quién es la máscara?” tomará el lugar que deja “La Casa de los Famosos México 3” y se estrenará muy pronto en la televisión. Con este cambio, TelevisaUnivision mueve sus piezas para mantener cautiva a la audiencia en un horario que se volvió clave para el rating.

El relevo no llega solo: esta séptima temporada del show musical y de misterio enfrentará como contrincante directo a “La Granja VIP”, el nuevo reality de Azteca. La competencia promete ser feroz en un horario que ha consolidado fenómenos televisivos en los últimos años.

En esta edición, el programa presenta una novedad crucial: Ana Brenda Contreras se suma al panel de investigadores en sustitución de Martha Higareda, quien se ausenta debido a su embarazo. La actriz y cantante, que en 2024 sorprendió al público como Ranastacia en el mismo programa, regresa ahora con un rol decisivo para descifrar las pistas de las celebridades enmascaradas.

Ellos serán los investigadores de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”

El equipo investigador queda integrado por Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras, un cuarteto que deberá resolver los enigmas que cada participante ofrecerá mediante pistas, acertijos y números musicales. El formato, basado en The King of Mask Singer de MBC, se distingue por disfrazar a celebridades y convertir cada emisión en un reto para el jurado y la audiencia.

La incorporación de Ana Brenda es un movimiento estratégico. La artista, nacida en Texas y criada entre Estados Unidos y México, inició su trayectoria a los 15 años al mudarse a la Ciudad de México para perseguir su sueño.

Tras ganar Popstars México, se consolidó en telenovelas como Barrera de amor, Sortilegio, La que no podía amar, Por amar sin ley y Corazón indomable. Su versatilidad la ha llevado al cine con Divina confusión y Cabeza de Buda, a series como Mujeres asesinas, Blue Demon y la estadounidense Dynasty, y al teatro musical con Mentiras y El hombre de La Mancha.

Con este perfil, Contreras aporta frescura y experiencia escénica a un formato que, temporada tras temporada, sorprende con nuevas máscaras, coreografías espectaculares y pistas cada vez más elaboradas. Su participación promete reforzar la conexión del show con el público en un momento clave para su permanencia en el prime time.

Fecha de estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

Producido por Miguel Ángel Fox para TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, “¿Quién es la máscara?” vuelve a apostar por un espectáculo de misterio y música que convierte a sus espectadores en detectives desde casa. La misión es clara: descifrar quién se oculta detrás de cada personaje antes de que caiga la máscara.

Así, el estreno de este programa será el 12 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX, lo cual marca no solo el regreso de un formato exitoso, sino el inicio de una nueva etapa en la franja dominical de Las Estrellas.

La competencia con “La Granja VIP” pondrá a prueba el liderazgo que dejó “La Casa de los Famosos México 3” y definirá si este misterio cantado mantiene su reinado en la televisión abierta.

