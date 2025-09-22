¿Cuántos votos provocaron la eliminación de Guana y qué audiencia registró La Casa de los Famosos México?

El actor se convirtió en el octavo eliminado - Foto: Jesús Avilés/Infobae México

La Casa de los Famosos México 3 volvió a romper marcas de audiencia en su octava Gala de Eliminación. Millones de personas siguieron la transmisión dominical y fueron testigos de la salida del actor y comediante José Luis Rodríguez, “El Guana”, quien se convirtió en el octavo expulsado de esta temporada.

Después de 57 días dentro de la casa, el integrante de “Me caigo de risa” dejó a siete participantes que siguen en juego: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky. Ellos permanecen bajo el ojo de las cámaras y la decisión constante del público.

El reality, producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, muestra la convivencia de celebridades aisladas del mundo exterior las 24 horas del día. Esta fórmula ha mantenido a la audiencia interesada con momentos de tensión, alianzas y enfrentamientos que han llamado la atención semana tras semana.

Así fue la salida de Guana de La Casa de los Famosos México, convirtiéndose en el octavo eliminado. (X/@LaCasaFamososMx)

¿Cuántos votos se recibieron en la gala de eliminación?

En total fueron más de 15.4 millones de personas quienes vieron esta gala dominical. La participación del público también alcanzó cifras altas: el domingo se registraron 17.3 millones de votos, lo que refleja el interés y la influencia de la audiencia en el destino de los concursantes.

La eliminación de Guana marca un momento clave para el programa, que ya está en la recta final de la competencia.

¿A qué hora y cuándo ver La Casa de los Famosos México 3?

El programa se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. Para quienes quieren ver todo en tiempo real, está disponible la transmisión 24/7 en ViX.

Con el inicio de la semana nueve, el show entra en su fase decisiva; hoy en la noche será la dinámica del boleto dorado con lo que se conocerá al primer finalista del reality show.

Faltan dos semanas para la gran final, que se realizará el domingo 5 de octubre. Hasta ahora, La Casa de los Famosos México sigue siendo el reality más visto en televisión abierta y demuestra que la gente quiere participar activamente con cada voto.