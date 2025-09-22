Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

El sujeto detenido (SSPC)

Agentes de seguridad realizaron el arresto de un hombre identificado como generador de violencia, objetivo prioritario y quien estaría relacionado con actividades de homicidio y extorsión en el Estado de México.

Brayan “N” fue interceptado por elementos de diversas instituciones de seguridad cuando estaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero para realizarle una inspección de seguridad que resultó en el hallazgo de dosis de cristal y cocaína.

El hombre de 30 años de edad apodado El Orejas también llevaba dinero en efectivo y un celular, indicios que fueron asegurados junto con las sustancias. Las averiguaciones de las autoridades apuntan a que el hombre recientemente capturado estaría relacionado con una red criminal dedicada a amenazar y extorsionar carnecerías, tortillerías y rosticerías.

“Al parecer es el responsable de un ataque a una tortillería con un artefacto explosivo y del homicidio de una mujer el pasado 14 de enero del 2024, por lo que las investigaciones continúan”, destaca el informe de las autoridades mexiquenses compartido el 21 de septiembre.

(FGJEM)

En la detención participaron agentes de la Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), Secretaría de Seguridad (SSEM), ambas del Estado de México y Policía Municipal.

Los reportes indican que el hombre arrestado sería integrante de una organización identificada como La Nueva Era, la cual es señalada como brazo armado de la Unión Tepito.

Detenciones en el Edomex

En territorio mexiquense han sido arrestadas diversas personas ligadas con actividades de extorsión. Apenas el pasado 20 de septiembre las autoridades federales informaron el arresto de cinco personas, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Los Bonitos.

Dos de los detenidos, quienes son identificados como líderes de la organización, fueron detenidos como resultado de cateos en el municipio de Acolman. Los Bonitos estarían relacionados con actividades de tráfico de drogas, homicidio, robo, así como despojo de inmuebles con violencia y extorsión.

| FGJEM

Mientras que el 12 de septiembre pasado fue desplegado un operativo de seguridad para realizar el traslado al penal de alta seguridad del Altiplano de Alejandro “N”, un hombre apodado El Choko y quien sería el líder de La Chokiza.

El arresto del Choko fue realizado en un restaurante ubicado en plaza Las Américas y el grupo que presuntamente lidera ha sido relacionado con extorsión, homicidio, préstamos “gota a gota”, cobro de piso, narcomenudeo, además de “montachoques”.

Dicho hombre fue encerrado en el Altiplano y fue vinculado a proceso el pasado 18 de septiembre.