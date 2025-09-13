México

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevan a Alejandro “N” al penal del Altiplano en Edomex

Por Guadalupe Fuentes

El detenido fue puesto a
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Alejandro “N” "El Choko”, presunto líder del grupo criminal “La Chokiza” que opera en Ecatepec y Estado de México, fue trasladado al penal del Altiplano.

Información en desarrollo

