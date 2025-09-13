Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Alejandro “N” " El Choko” , presunto líder del grupo criminal “La Chokiza” que opera en Ecatepec y Estado de México, fue trasladado al penal del Altiplano.

