Se incendia una fábrica de solventes en Los Reyes La Paz, Edomex

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde del 21 de septiembre en una fábrica de pinturas y solventes ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México.

La emergencia movilizó a los servicios de bomberos y generó una densa columna de humo negro, visible desde varios puntos del oriente del Valle de México.La columna de humo pudo observarse desde carreteras como la México Puebla y la vía Los Reyes-Texcoco, lo que provocó alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos reportaron que el humo era perceptible a varias cuadras a la redonda y manifestaron preocupación, recordando la reciente explosión de una pipa en Iztapalapa el 10 de septiembre.

Por el momento no se reportan personas heridas derivadas de este accidente.

El incendio se originó en la calle Cantera, dentro del área de bodegas de la planta Hi-Fil, cercana a empresas de cementos y gas. Los primeros reportes indican que el fuego afectó principalmente la zona de almacenamiento de solventes y pinturas.

El heroico cuerpo de bomberos trabaja en el lugar para controlar las llamas y enfriar el sitio, mientras continúan las labores de emergencia.