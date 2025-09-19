Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Fueron detenidos cinco sujetos (ALERT Canadá)

Las autoridades de Canadá informaron sobre la desarticulación de una red de tráfico de de dogas transfronteriza luego de una investigación que duró dos años. Lo anterior como parte del Proyecto Cerberus en el cual fue identificado que había nexos con grupos del crimen organizado mexicanos.

Fueron Los Equipos de Respuesta Policial de Alberta (ALERT, por sus siglas en inglés), los que iniciaron en mayo de 2023 una investigación que derivó en la identificación de un grupo criminal dedicado al trasiego transfronterizo de drogas y que generó vínculos con cárteles mexicanos.

Para realizar el traslado de los narcóticos, la estructura compuesta por ciudadanos canadienses, utilizaba diversos vehículos que estaba equipados con “sofisticados compartimentos ocultos”. Un video compartido por las autoridades muestra un de los autos modificados.

“El grupo criminal participaba en la adquisición de cocaína procedente de México. La cocaína se importaba a Canadá y se transportaba por todo el país a diversos mercados y otras organizaciones criminales", detalla el informe compartido el 17 de septiembre.

También fueron asegurados más de 150 kilos de cocaína. Crédito: Alberta Law Enforcement Response Teams

Un aseguramiento récord de cocaína en Calgary

De igual manera, las acciones permitieron la incautación de 157 kilogramos de cocaína, sustancia que resultó con un grado de pureza entre el 96 y 98 % y que si se hubiera comercializado en las calles alcanzaría un valor de 15 millones de dólares.

Se trata de uno de los mayores aseguramientos en la provincia y la mayor realizada por ALERT. Además de la sustancia fueron aseguradas 15 armas de fuego, casi un millón de dólares en efectivo y siete vehículos que contaban con compartimentos ocultos y que eran usados para el trasiego de droga.

Los ahora detenidos son identificados como miembros de alto rango del grupo criminal y suman, en conjunto, 31 cargos en su contra, los cuales fueron presentados en julio de 2025.

Parte de la droga asegurada (ALERT Canadá)

Reza Muhammad de 26 años, de Calgary

Jordan Plamondon de 40 años, de Spruce Grove

Ji Hwan Kim de 34 años, de Calgary

Allan Leung de 33 años, de Edmonton

James Morrissette de 33 años, de Edmonton

Fotografías compartidas por las autoridades muestran que algunos de los paquetes de droga tenían la marca de un sol y otras con la figura de un conejo.

Por su parte, en enero pasado fue anunciado el aseguramiento de más de 835 kilogramos de cocaína en Toronto, dicha sustancia estaría ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según compartieron las autoridades en una rueda de prensa.