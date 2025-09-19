México

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

La estructura usaba una flotilla de autos que tenían compartimentos ocultos

Por Luis Contreras

Guardar
Fueron detenidos cinco sujetos (ALERT
Fueron detenidos cinco sujetos (ALERT Canadá)

Las autoridades de Canadá informaron sobre la desarticulación de una red de tráfico de de dogas transfronteriza luego de una investigación que duró dos años. Lo anterior como parte del Proyecto Cerberus en el cual fue identificado que había nexos con grupos del crimen organizado mexicanos.

Fueron Los Equipos de Respuesta Policial de Alberta (ALERT, por sus siglas en inglés), los que iniciaron en mayo de 2023 una investigación que derivó en la identificación de un grupo criminal dedicado al trasiego transfronterizo de drogas y que generó vínculos con cárteles mexicanos.

Para realizar el traslado de los narcóticos, la estructura compuesta por ciudadanos canadienses, utilizaba diversos vehículos que estaba equipados con “sofisticados compartimentos ocultos”. Un video compartido por las autoridades muestra un de los autos modificados.

“El grupo criminal participaba en la adquisición de cocaína procedente de México. La cocaína se importaba a Canadá y se transportaba por todo el país a diversos mercados y otras organizaciones criminales", detalla el informe compartido el 17 de septiembre.

También fueron asegurados más de 150 kilos de cocaína. Crédito: Alberta Law Enforcement Response Teams

Un aseguramiento récord de cocaína en Calgary

De igual manera, las acciones permitieron la incautación de 157 kilogramos de cocaína, sustancia que resultó con un grado de pureza entre el 96 y 98 % y que si se hubiera comercializado en las calles alcanzaría un valor de 15 millones de dólares.

Se trata de uno de los mayores aseguramientos en la provincia y la mayor realizada por ALERT. Además de la sustancia fueron aseguradas 15 armas de fuego, casi un millón de dólares en efectivo y siete vehículos que contaban con compartimentos ocultos y que eran usados para el trasiego de droga.

Los ahora detenidos son identificados como miembros de alto rango del grupo criminal y suman, en conjunto, 31 cargos en su contra, los cuales fueron presentados en julio de 2025.

Parte de la droga asegurada
Parte de la droga asegurada (ALERT Canadá)
  • Reza Muhammad de 26 años, de Calgary
  • Jordan Plamondon de 40 años, de Spruce Grove
  • Ji Hwan Kim de 34 años, de Calgary
  • Allan Leung de 33 años, de Edmonton
  • James Morrissette de 33 años, de Edmonton

Fotografías compartidas por las autoridades muestran que algunos de los paquetes de droga tenían la marca de un sol y otras con la figura de un conejo.

Por su parte, en enero pasado fue anunciado el aseguramiento de más de 835 kilogramos de cocaína en Toronto, dicha sustancia estaría ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según compartieron las autoridades en una rueda de prensa.

Temas Relacionados

CanadáCocaínaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

La Máquina usará una camiseta especial inspirada en la cultura mexicana

Este es el diseño especial

Destaca Relaciones Exteriores reunión de Carney con empresarios de México y Canadá

Juan Ramón de la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue muy productiva y como resultado se concretó el Plan de Acción 2025-2028

Destaca Relaciones Exteriores reunión de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Este es el top 10

Autoridades sanitarias registran brote de dengue en Oaxaca

El dengue es una infección viral que carece de tratamiento específico, advirtió la secretaría estatal

Autoridades sanitarias registran brote de

¿Cómo quitar los rayones de la pantalla del celular con un solo ingrediente?

Un método casero permite mejorar el aspecto del móvil usando un producto común del baño

¿Cómo quitar los rayones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Avión que trasladaba a Hernán

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Shiky habla a espaldas de Dalílah y desea que se vuelva a caer

Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y usuarios le piden se controle, recordando a Valentina Gilabert

Hermana de Aldo de Nigris pide que no juzguen al influencer por la polémica entre Doña Lety y Mariana Botas: “Tú no eliges a tu familia”

Dalílah entra en crisis porque no le gustó cómo cortaron una papaya en ‘La Casa de los Famosos México’

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

DEPORTES

Leyenda del boxeo mexicano lanza

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026