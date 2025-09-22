Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

El hombre ahora acusado de manera formal inició las actividades delictivas desde 2012 (Infobae)

Julio César Montero Pinzón, un hombre apodado El Tarjetas, Moreno y/o El Chess y quien es identificado como miembro de alto rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue acusado en Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Junto con dicho sujeto también es acusada de manera formal la media hermana de El Tarjetas, Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Ambos estarían implicados en un esquema de fraude de tiempos compartidos que es controlado por el grupo criminal y no están bajo resguardo.

En el informe compartido el 22 de septiembre, el Distrito Este de Nueva York destaca que El Chess también es acusado de proporcionar apoyo material a un grupo criminal internacional.

La acusación alega que El Tarjetas continuó realizando actividades criminales tras la designación del también llamado cártel de las cuatro letras como organización terrorista. "Montero Pinzón continuó participando en el fraude de tiempo compartido del CJNG y en el lavado de fondos de las víctimas“, se pude leer.

“El Tarjetas” operaba desde una oficina central controlada por el CJNG

desde abril de 2023, la OFAC advirtió que Puerto Vallarta es un punto clave para los negocios criminales del CJNG

Las víctimas de este tipo de fraude suelen ser ciudadanos estadounidenses a quienes se les aplica un esquema de cuotas por adelantado para los dueños de propiedades de tiempo compartido en diferentes ciudades de Jalisco y que ha sido detectado al menos desde 2012.

Se les exigen pagos para vender o alquilar sus tiempos compartidos con la falsa promesa de recibir el dinero más adelante. Incluso, fueron implementados esquemas posteriores en el que los estafadores contactaron a las víctimas, presentándose como abogados o funcionarios que ayudarían a recuperar los pagos, lo anterior a través de más pagos por adelantado.

Las acciones ligadas al CJNG eran realizadas desde diversos centros de llamadas, la acusación alega que Montero Pinzón fue uno de los creadores y encargados de gestionar, al menos desde 2012, una red financiera dedicada a recibir y blanquear las ganancias del fraude mencionado.

“Arredondo Pinzón trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG que supervisaba las operaciones de los centros de llamadas y la recepción y el blanqueamiento de los fondos”, refiere el informe.

Por su parte, Margarita Arredondo Pinzón, es identificada como una contadora que estudió en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Sede Puerto Vallarta.

En caso de que los dos acusados sean hallados culpables podrían recibir una condena que va desde los 20 años hasta cadena perpetua por cada cargo que se les imputa.