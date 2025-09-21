México

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

El hombre ligado a “El Mencho” habría comprado empresas de tequila y del sector ganadero

Por Luis Contreras

Guardar
Fue capturado en el AICM (SSPC)
Fue capturado en el AICM (SSPC)

Óscar “N”, un hombre identificado como el principal operador financiero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con el objetivo de realizar operaciones de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que dicho sujeto estaría relacionado con empresas y operaciones financieras “inusuales”. Se le señala como lavador de dinero para el líder del grupo criminal Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, así como para el hermano de este último, apodado Don Rodo.

El informe indica que la carpeta de investigación en contra de Óscar “N” fue integrada en agosto de 2024, lo anterior tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que fueran detectados hechos presuntamente constitutivos de delitos, a través de operaciones financieras y empresas.

“Óscar “A”, además, está presuntamente relacionado con una organización criminal”, se puede leer en el informe de la FGR compartido el 21 de septiembre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

CJNGEl MenchoDon RodoFGRmexico-noticias

Más Noticias

La planta medicinal que reduce los niveles de colesterol y destapa las arterias

Si se acumula más colesterol malo que bueno, puede provocar consecuencias a la salud

La planta medicinal que reduce

Nueva ley contra la extorsión será aprobada en el Senado, ¿Cuándo entrará en vigor?

La iniciativa presidencial busca dotar al país de un marco legal uniforme y actualizado que permita enfrentar la extorsión con mayor eficacia

Nueva ley contra la extorsión

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

La diputada federal atribuyó el fortalecimiento del crimen organizado a políticas del pasado y defendió la nueva estrategia de coordinación entre fuerzas de seguridad

Diputada federal reconoce labor de

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes se gentrifican y ya cuestan hasta 80 pesos en la Alameda de la CDMX

Pese a ser uno de los productos más comunes en nuestro país, los comerciantes argumentaron que se trataba de un maíz especial, por ello su precio

Tiktokers uruguayos exhiben que elotes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: tensión y nervios previo a la eliminación de esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Arnulfo Castorena gana el oro

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido