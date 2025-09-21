Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Fue capturado en el AICM (SSPC)

Óscar “N”, un hombre identificado como el principal operador financiero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con el objetivo de realizar operaciones de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que dicho sujeto estaría relacionado con empresas y operaciones financieras “inusuales”. Se le señala como lavador de dinero para el líder del grupo criminal Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, así como para el hermano de este último, apodado Don Rodo.

El informe indica que la carpeta de investigación en contra de Óscar “N” fue integrada en agosto de 2024, lo anterior tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que fueran detectados hechos presuntamente constitutivos de delitos, a través de operaciones financieras y empresas.

“Óscar “A”, además, está presuntamente relacionado con una organización criminal”, se puede leer en el informe de la FGR compartido el 21 de septiembre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...