México

Tras tragedia de pipa de Iztapalapa, captan fumando a conductor de gas en CDMX

A pocos días del incidente en Iztapalapa que conmocionó a la población, la imagen generó alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Tras tragedia de pipa de
Foto: Redes sociales

Recientemente se viralizó un video que muestra a un conductor de otra pipa de gas mientras conduce y fuma un cigarro. El clip toma relevancia en un contexto en el que se vivió un accidente apenas hace unos días que tuvo como protagonista la explosión de una pipa de gas que dejó más de cien heridos y ha provocado la muerte de al menos 27 personas.

En el video se puede aprecia unidad 098 de una gasera internacional que opera en la Ciudad de México, con el cigarro en la mano, se desconoce si la pipa venía cargada, sin embargo está prohibido ya que en el manejo de sustancias peligrosas existen restricciones por los residuos que puedan existir.

A pocos días del incidente en Iztapalapa que conmocionó a la población, la imagen generó alarma entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la preparación que reciben los conductores de este tipo de unidades; además las imágenes han aumentado la preocupación por la falta de protocolos de seguridad en la industria del gas en la capital. Hasta ahora, la empresa responsable no ha emitido una postura oficial sobre este caso.

Tras el accidente ocurrido en Iztapalapa se ha planteado una legislación que impida que vehículos con carga pesada que pueda ser peligrosa transite durante horarios y lugares concurridos.

Regulaciones para transportistas

Los conductores que transportan materiales peligrosos en México, en teoría, están sujetos a restricciones para garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente. Estas normas están establecidas por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) y otras autoridades, e incluyen tanto requisitos para el vehículo como para el propio operador.

Quienes manejan este tipo de unidades deben contar con una licencia especial tipo E y, además, aprobar cursos sobre manejo defensivo, procedimientos ante emergencias y conocimientos específicos sobre los riesgos asociados al material transportado. Se exige que los conductores se sometan a exámenes médicos periódicos y pruebas toxicológicas para asegurar su aptitud física y mental.

Durante la operación, está prohibido utilizar dispositivos electrónicos, fumar o ingerir alimentos y bebidas dentro de la cabina mientras el vehículo está en movimiento o cargado. Las unidades deben portar equipo de seguridad, señalización, bitácora de ruta y material exclusivo para la atención de incidentes. Además, existe la obligación de respetar las rutas señalizadas por la autoridad, los límites de velocidad y las horas permitidas para circular.

Este conjunto de restricciones busca que cada traslado minimice riesgos, garantizando que los materiales peligrosos lleguen a su destino sin poner en peligro la vida ni la integridad de la población.

