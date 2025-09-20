México

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

La colombiana subió un video donde rompe en llanto al finalizar el último show de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en el Estadio GNP Seguros

Por Ignacio Izquierdo

Shakira terminó su gira por
Shakira terminó su gira por la Ciudad de México y no pudo contener las lágrimas (Ig/Shakira)

Luego de ofrecer doce conciertos en el Estadio GNP Seguros como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira se despidió de México con una publicación en sus redes sociales donde agradeció a sus fans y calificó el entusiasmo de los capitalinos como “uno de los más grandes homenajes” de su carrera.

La colombiana rompió varios récords tras su paso por el recinto para conciertos, considerado como uno de los más grandes de la Ciudad de México y sin duda el más emblemático para eventos musicales masivos.

Shakira lleno 12 veces el
Shakira lleno 12 veces el GNP (Ig/Shakira)

Con sus doce espectáculos, Shakira se convirtió en la artista que más veces ha llenado el Estadio GNP Seguros de forma consecutiva y con una misma gira, superando y por mucho a otros famosos como Bad Bunny o Taylor Swift, demostrando que es, al día de hoy, la artista más importante de América Latina y la figura latina en la música más exitosa de todos los tiempos.

En sus redes sociales, Shakira subió varios videos del último concierto, entre ellos uno donde aparece llorando tras finalizar el espectáculo. A la publicación, la intérprete de Pies Descalzos añadió un emocionante mensaje dedicado a sus fans mexicanos:

La colombiana se despide de la CDMX

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias, México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo, México!"

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en la CDMX fue un éxito sin precedentes: ¿cuántos mexicanos la vieron?

Shakira tiene el tour más
Shakira tiene el tour más grande en la historia de México (Ig/Shakira)

Fueron más de 780 mil personas las que Shakira logró reunir durante las doce noches que duró el paso de su gira por la Ciudad de México.

Sin ninguna fecha cancelada y con la presencia de varios invitados (como Danna Paola, Belinda y el Mariachi Gama Mil), los shows de la colombiana destacaron por su producción de primer nivel: pantallas gigantes, equipo de luces, tecnología de punta, bailarines y cambios de vestuarios diseñados por íconos de la moda como Donatella Versace.

Shakira tiene el tour más
Shakira tiene el tour más grande en la historia de México (Archivo)

Shakira cantó sus más grandes éxitos, sin descuidar ni sus clásicos ni sus temas más recientes y virales. Entre el repertorio con el que conquistó a la CDMX se encuentran temas como Suerte, Las de la Intuición, La Tortura, Hips Don’t lie, Antología y, por supuesto, la Session 53 con Bizarrap.

Durante primer año de Claudia

Dictan prisión preventiva a Hernán

Cruz Azul vence a los

¿Cómo estará el clima en

¿Qué tan venenosa es la
Dictan prisión preventiva a Hernán

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Cruz Azul vence a los

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

