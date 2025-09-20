Sube a 27 la cifra de personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa, 18 más siguen hospitalizadas

ambulancia del ERUM. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que se elevó a 27 la cifra de personas que han fallecido por la explosión de una pipa de gas LP, que ocurrió el miércoles 10 de septiembre pasado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En el reporte que se emitió esta mañana, al corte de las 10:00 horas, la dependencia capitalina precisó que la víctima es Ricardo Corona Hernández, un hombre de 38 años de edad, quien era atendido en el Hospital Rubén Leñero.

De acuerdo con la misma información, 18 personas más continúan hospitalizadas, principalmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Rubén Leñero, mientras que 39 más ya fueron dadas de alta.

La dependencia destacó que Jazlyn Azalet, una niña de 2 años y la nieta de Alicia Matías, quien usó su cuerpo para cubrirla de las llamas y falleció la semana pasada, continúa siendo atendida en el hospital Shriners, ubicado en Gaveston Texas, Estados Unidos.

Sobre esto último, la Fundación Michou y Mau indicó que la menor avanza en su recuperación, luego

Entre las víctimas mortales de la explosión de la pipa también está Erik Vicente Romero Acevedo, María Salud Juaurrita Molina, entre otros.

Asimismo, Jovani Lianos Martínez, Juan Carlos Sánchez Blas y José Gabriel Hernández Méndez, quienes eran tres estudiantes del CECyT7 ‘Cuauhtémoc‘, Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Entre las 18 personas que siguen hospitalizadas están dos menores de 2 y 1.5 años están: Isaí Santiago Ramírez Cano y Uriel Antonio Rosas Guerrero, respectivamente.

El 10 del 2024, una pipa de gas LP explotó cuando ingresaba al Distribuidor Vial de la Concordia, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza.