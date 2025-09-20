México

Sube a 27 la cifra de personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa, 18 más siguen hospitalizadas

La Secretaría de Salud indicó que en las últimas 13 horas falleció un hombre de 38 años, víctima del accidente

Por Fernanda López-Castro

Guardar
ambulancia del ERUM. (Foto: Cuartoscuro)
ambulancia del ERUM. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que se elevó a 27 la cifra de personas que han fallecido por la explosión de una pipa de gas LP, que ocurrió el miércoles 10 de septiembre pasado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En el reporte que se emitió esta mañana, al corte de las 10:00 horas, la dependencia capitalina precisó que la víctima es Ricardo Corona Hernández, un hombre de 38 años de edad, quien era atendido en el Hospital Rubén Leñero.

De acuerdo con la misma información, 18 personas más continúan hospitalizadas, principalmente en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Rubén Leñero, mientras que 39 más ya fueron dadas de alta.

La dependencia destacó que Jazlyn Azalet, una niña de 2 años y la nieta de Alicia Matías, quien usó su cuerpo para cubrirla de las llamas y falleció la semana pasada, continúa siendo atendida en el hospital Shriners, ubicado en Gaveston Texas, Estados Unidos.

Sobre esto último, la Fundación Michou y Mau indicó que la menor avanza en su recuperación, luego

Entre las víctimas mortales de la explosión de la pipa también está Erik Vicente Romero Acevedo, María Salud Juaurrita Molina, entre otros.

Asimismo, Jovani Lianos Martínez, Juan Carlos Sánchez Blas y José Gabriel Hernández Méndez, quienes eran tres estudiantes del CECyT7 ‘Cuauhtémoc, Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Entre las 18 personas que siguen hospitalizadas están dos menores de 2 y 1.5 años están: Isaí Santiago Ramírez Cano y Uriel Antonio Rosas Guerrero, respectivamente.

El 10 del 2024, una pipa de gas LP explotó cuando ingresaba al Distribuidor Vial de la Concordia, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza.

Temas Relacionados

Explosiónpipa de gasIztapalapaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Banco de Tejidos del Edomex dona piel y membranas de colágeno al INR para pacientes heridos en explosión de pipa

La donación al Instituto Nacional de Rehabilitación permitirá atender a seis personas hospitalizadas

Banco de Tejidos del Edomex

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Guana es el favorito para salir esta semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Los familiares del coordinador operativo estatal han señalado que las autoridades de justicia veracruzana han incurrido en presuntas inconsistencias a la hora de investigar el caso

José Luis García Morales, funcionario

El video de Shanik Berman y Elaine Haro ‘discutiendo’ en el foro de LCDLF que dejó a todos con la duda de qué ocurrió

La publicación en redes sociales ha provocado interpretaciones diversas

El video de Shanik Berman

Joven revela cómo logró embarazo de esposo de 61 años pese a diferencia de 38 años de edad | Video

María y Rey compartieron su experiencia con gemelos y cómo superaron obstáculos de fertilidad

Joven revela cómo logró embarazo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Chuki” o

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar manda consejo a

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

Ni la Rosa de Guadalupe llegó a tanto: novela viral enciende las redes por supuesto parecido con caso Nodal, Cazzu, Ángela Aguilar

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL