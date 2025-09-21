México

Sheinbaum en Yucatán resalta logros de la 4T: reducción de pobreza y menor desigualdad

La presidenta afirmó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, el salario mínimo subió 135% y México es el segundo país menos desigual de América

Por Andrés García S.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe en Yucatán, este domingo. (Gobierno de México)

Durante un informe en Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances de la Cuarta Transformación (4T) en materia económica y social, y subrayó que su gobierno se distingue por la cercanía con la ciudadanía y la rendición de cuentas. Señaló que el movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia en 2018 llegó al poder mediante el voto popular y no por designación de élites políticas.

La mandataria recordó que, según su análisis, los 36 años del modelo neoliberal, de 1982 a 2018, dejaron como resultado pobreza, desigualdad y conflictos internos. “Se gobernó para unos cuantos”, afirmó, y destacó que la 4T inició un cambio profundo en la vida pública del país.

Entre los logros recientes, Sheinbaum citó cifras del INEGI: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y la brecha de ingresos disminuyó. Señaló que en 2012 México era el país más desigual del mundo, y ahora ocupa el segundo lugar de menor desigualdad en América, sólo detrás de Canadá.

La presidenta explicó que estos resultados se basan en tres acciones principales: el aumento del salario mínimo, la implementación de programas de bienestar y la recuperación del Estado en obras públicas estratégicas. El salario mínimo creció 135% en siete años, manteniendo estabilidad económica, inversión extranjera récord y estabilidad del peso.

Programas sociales, derechos constitucionales

Respecto a los programas sociales, destacó que los apoyos ahora son derechos constitucionales y se entregan sin intermediarios, garantizando que no dependan de condiciones electorales. También mencionó la eliminación del ‘outsourcing’, que obliga a los empleadores a contratar directamente a su personal y permite el reparto de utilidades.

En materia de obra pública, mencionó proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la Refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y carreteras, que reactivan la inversión privada y fortalecen la infraestructura nacional.

Finalmente, Sheinbaum vinculó estos avances nacionales con la gestión del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señalando que su gobierno busca la transformación regional y el “renacimiento maya”, reflejando los principios y causas que motivan a la 4T a continuar con la transformación del país.

“Yucatán camina de la mano de la presidenta”

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que Yucatán “camina de la mano” de la presidenta y destacó que el liderazgo de Sheinbaum abre un nuevo capítulo de justicia social y prosperidad compartida.

Yucatán camina junto a la nación bajo su conducción. Gracias por apoyar el proyecto del renacimiento maya, una visión que honra nuestras raíces y nos impulsa hacia el porvenir”, enfatizó durante el evento.

