México

Muere una estudiante colombiana de intercambio en la UNAM

La UNAM no ha ofrecido información adicional respecto de diligencias o investigaciones relacionadas con el deceso

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
UNAM lamenta fallecimiento de alumna
UNAM lamenta fallecimiento de alumna colombiana de intercambio. Foto: x.com/@DerechoUNAMmx

La comunidad universitaria en México enfrenta el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando, estudiante colombiana de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La información fue confirmada por la institución académica mexicana; la joven originaria de Colombia y procedente de la Institución Universitaria de Envigado, murió durante su estancia académica en el país.

La Facultad de Derecho de la UNAM informó sobre el suceso a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Ceballos Obando. El comunicado manifestó: “La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado”. El mensaje incluyó muestras de solidaridad hacia quienes mantienen un lazo cercano con la estudiante.

El fallecimiento de la joven, quien integraba el programa de intercambio entre la Institución Universitaria de Envigado y la UNAM, generó distintas reacciones en redes sociales mexicanas y colombianas. Usuarios comenzaron a preguntar por las circunstancias en que ocurrió la muerte, aunque hasta el momento las autoridades universitarias no han divulgado detalles sobre la causa ni el contexto del incidente. Respecto a la información disponible, se limita a los comunicados oficiales divulgados por la Facultad de Derecho.

Dahiana Michel Ceballos Obando cursaba asignaturas en la Facultad de Derecho de la UNAM como parte de un acuerdo académico entre ambas instituciones. El intercambio académico entre México y Colombia representa una opción frecuente para estudiantes universitarios, según resaltan datos del Ministerio de Educación de Colombia, y facilita el acceso a experiencias formativas en instituciones reconocidas como la UNAM.

Diversas agrupaciones estudiantiles y organismos universitarios han compartido mensajes de apoyo y solidaridad con la familia y los compañeros de la joven fallecida. En los mensajes publicados, la comunidad destaca el impacto que la muerte de Ceballos Obando tiene para estudiantes extranjeros y refuerza el llamado a mantener el acompañamiento institucional para los alumnos internacionales que llegan a México.

Hasta el cierre de esta nota, la UNAM no ha ofrecido información adicional respecto de diligencias o investigaciones relacionadas con el deceso. En su mensaje, la institución reiteró su solidaridad con las personas cercanas a la estudiante e indicó que mantiene comunicación con las instancias correspondientes, según las disposiciones emitidas por la propia universidad.

Se espera un posicionamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México o de las autoridades universitarias para aclarar las causas de su muerte.

Temas Relacionados

UNAMFacultad de DerechoColombia

Más Noticias

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Duelo clave en torreón define avance en tabla general ambos equipos urgidos de puntos buscan romper racha negativa

¿Cuándo, dónde y a qué

En 2026 se tiene prevista la apertura de la Chocolatera del Bienestar en Tabasco

El Chocolate del Bienestar formará parte de la línea de productos de Alimentación para el Bienestar, que incluye “Leche del Bienestar”, “Miel del Bienestar” y “Café del Bienestar”

En 2026 se tiene prevista

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mérida este domingo 21 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este

Clima hoy en México: temperaturas para Mazatlán este 21 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas

Clima en Bahía de Banderas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 21 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Bahía de Banderas:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuerpo desmembrado de una

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Capturan en la frontera a mexicano con más de 15 millones de pesos en metanfetamina

Detienen a “El Chuky” y al “Gordo” tras cateo en CDMX: los vinculan a robos a casa habitación en dos alcaldías

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Poncho de Nigris le advirtió a Doña Alegría del posible reclamo de Mariana Botas: “No hay nada de pelea”

Premios Ariel 2025: ganadores de la edición 67 en Puerto Vallarta

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol