Muere una estudiante colombiana de intercambio en la UNAM

UNAM lamenta fallecimiento de alumna colombiana de intercambio. Foto: x.com/@DerechoUNAMmx

La comunidad universitaria en México enfrenta el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando, estudiante colombiana de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La información fue confirmada por la institución académica mexicana; la joven originaria de Colombia y procedente de la Institución Universitaria de Envigado, murió durante su estancia académica en el país.

La Facultad de Derecho de la UNAM informó sobre el suceso a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde expresó sus condolencias a los familiares y amigos de Ceballos Obando. El comunicado manifestó: “La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado”. El mensaje incluyó muestras de solidaridad hacia quienes mantienen un lazo cercano con la estudiante.

El fallecimiento de la joven, quien integraba el programa de intercambio entre la Institución Universitaria de Envigado y la UNAM, generó distintas reacciones en redes sociales mexicanas y colombianas. Usuarios comenzaron a preguntar por las circunstancias en que ocurrió la muerte, aunque hasta el momento las autoridades universitarias no han divulgado detalles sobre la causa ni el contexto del incidente. Respecto a la información disponible, se limita a los comunicados oficiales divulgados por la Facultad de Derecho.

Dahiana Michel Ceballos Obando cursaba asignaturas en la Facultad de Derecho de la UNAM como parte de un acuerdo académico entre ambas instituciones. El intercambio académico entre México y Colombia representa una opción frecuente para estudiantes universitarios, según resaltan datos del Ministerio de Educación de Colombia, y facilita el acceso a experiencias formativas en instituciones reconocidas como la UNAM.

Diversas agrupaciones estudiantiles y organismos universitarios han compartido mensajes de apoyo y solidaridad con la familia y los compañeros de la joven fallecida. En los mensajes publicados, la comunidad destaca el impacto que la muerte de Ceballos Obando tiene para estudiantes extranjeros y refuerza el llamado a mantener el acompañamiento institucional para los alumnos internacionales que llegan a México.

Hasta el cierre de esta nota, la UNAM no ha ofrecido información adicional respecto de diligencias o investigaciones relacionadas con el deceso. En su mensaje, la institución reiteró su solidaridad con las personas cercanas a la estudiante e indicó que mantiene comunicación con las instancias correspondientes, según las disposiciones emitidas por la propia universidad.

Se espera un posicionamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México o de las autoridades universitarias para aclarar las causas de su muerte.