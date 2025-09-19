Facultad de Derecho UNAM reanuda clases tras descartar presencia de bomba

(Archivo)

La Facultad de Derecho de la UNAM suspendió clases en el turno matutino este 18 de septiembre debido a amenazas de explosivos en el plantel; sin embargo, la actividad académica se reestableció horas después.

“Tras la conclusión de los trabajos de revisión realizados en la totalidad de las instalaciones tanto de la Facultad de Economía como de la Facultad de Derecho conforme al protocolo de seguridad institucional, no se localizaron artefactos que representen un riesgo para la integridad y seguridad de las personas que conforman nuestra comunidad”, se pudo leer en la tarjeta informativa de la Facultad de Derecho.

Por lo anterior, se informa que las actividades académicas y administrativas se reanudarán el día de hoy, 18 de septiembre, en el turno vespertino, informó la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Tras el receso del 15 y 16 de septiembre en la mayoría de escuelas, la suspensión de actividades académicas en varias instituciones educativas de la Ciudad de México ha generado inquietud entre estudiantes, docentes y padres de familia, tras una serie de amenazas que han obligado a reforzar los protocolos de seguridad y a modificar la dinámica escolar en distintos planteles.

En el caso del Colegio de Bachilleres, se reforzó la seguridad en los 20 planteles tras amenazas hacia los estudiantes. Aparentemente un padre de familia amagó con asistir al centro educativo número 20 para agredir a las personas que golpearon a su hijo.

Suspenden clases en FES Zaragoza y Facultad de Economía

La Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) interrumpió sus clases la mañana del 18 de septiembre, luego de que la administración recibiera una llamada anónima durante la madrugada que alertaba sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en dos de sus edificios. En respuesta, la institución activó el “Protocolo en caso de artefacto explosivo” y suspendió de inmediato todas las actividades, según informó la propia Facultad en un comunicado difundido a las 7:26 a través de redes sociales.

El mensaje oficial subrayó que la medida buscaba “salvaguardar la integridad de toda la comunidad” y que se realizaría una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones.

A solicitud de las autoridades universitarias, personal especializado del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresó a la Facultad para inspeccionar el plantel y descartar cualquier amenaza.

Elementos de la SSC realizaron recorridos en los edificios, mientras que la comunidad estudiantil compartía imágenes y videos en grupos de Facebook que mostraban las instalaciones cerradas y el momento en que funcionarios universitarios informaban a los alumnos sobre la situación.

Este episodio se suma al ocurrido un día antes en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, también de la UNAM, donde el 17 de septiembre se suspendieron todas las actividades académicas y administrativas tras recibir una amenaza anónima sobre la presunta instalación de artefactos peligrosos en sus instalaciones.

La FES Zaragoza activó el protocolo de seguridad correspondiente y procedió a una revisión exhaustiva del plantel, con el objetivo de proteger a la comunidad universitaria. Las autoridades de la FES Zaragoza confirmaron la suspensión a través de canales oficiales, enfatizando que la decisión respondía a criterios de prevención.