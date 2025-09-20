México

Julieta Fierro: quién fue su esposo, cuántos hijos tuvo la científica de la UNAM y a qué se dedican

Julieta Fierro, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ganadora del Premio Kalinga de la UNESCO, murió el 19 de septiembre

Por Miguel Flores

Julieta Fierro fue una de
Julieta Fierro fue una de las principales divulgadoras de la ciencia en México.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la muerte de Julieta Fierro, una de las investigadoras más reconocidas del país, ocurrida el viernes 19 de septiembre. Dentro de la Máxima Casa de Estudios ocupó cargos relevantes en distintos institutos, además de desarrollar una amplia trayectoria en la divulgación científica.

Fuera de su labor académica, Fierro también compartió su vida con su familia. En diversas entrevistas reconoció que su vida dio un giro cuando decidió dedicarse a la ciencia, pues de niña había soñado con tener muchos hijos.

La familia de Julieta Fierro

La astrónoma estuvo casada con Ángel Rayo, con quien tuvo dos hijos: Luis y Agustín. Según información publicada en el portal de la Academia Mexicana de la Lengua, ambos radican en Estados Unidos y siguieron caminos profesionales distintos al de su madre.

Su hijo mayor, Agustín, es filósofo y se especializa en la creación de metalenguajes lógicos para reducir contradicciones en computadoras, una actividad que desarrolla en Boston. Por su parte, el hijo menor, Luis, es economista, dedicado a la economía estratégica en Chicago.

La UNAM reconoció el legado
La UNAM reconoció el legado académico y humano de Julieta Fierro.

En entrevistas, Fierro expresó que ambos eran su orgullo, pese a que desde la infancia había deseado tener una familia más numerosa. También mencionó que tenía un nieto, a quien consideraba uno de sus grandes maestros, pues le enseñó a transmitir la ciencia a los niños de forma divertida mediante actividades lúdicas.

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Norma Fierro Gossman nació en 1948. Estudió Física y Astrofísica en la UNAM, institución en la que fue profesora e investigadora. Su carrera se distinguió por la pasión hacia la divulgación de la ciencia, que la llevó a escribir libros, artículos y participar en múltiples proyectos académicos.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, a la que ingresó como parte de su compromiso con la difusión del conocimiento.

Datos curiosos de Julieta Fierro

En la revista ¿cómoves? de la UNAM, la científica compartió detalles de su vida personal y sus gustos. De niña soñaba con ser cirquera, además de tocar el piano y escribir su autobiografía.

La astrónoma Julieta Fierro obtuvo
La astrónoma Julieta Fierro obtuvo premios internacionales por su labor científica. credito: cuartoscuro

Su libro favorito era La guerra y la paz de León Tolstói, y prefería la comida sin chile. Entre sus pasatiempos destacaban la música clásica, el mambo, la salsa y sus clases de ballet.

Hasta sus últimos años manifestó su deseo de seguir divulgando la ciencia, convencida de que acercar el conocimiento a los niños y jóvenes era fundamental para el desarrollo del país.

