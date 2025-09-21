México

Crisis de alquiler en CDMX: 90% de buscadores sin éxito y rentas 45% más caras desde 2020

El aumento de las rentas en la Ciudad de México supera la inflación y obliga a la población a trasladarse a la periferia; autoridades buscan incentivar proyectos en la zona centro para frenar la presión sobre el mercado inmobiliario

Por Andrés García S.

Guardar
El incremento en las rentas
El incremento en las rentas de la capital no tiene comparación con otras ciudades latinoamericanas, de acuerdo con Inmuebles24. (Ilustración: Jovani Pérez | Infobae México)

En la Ciudad de México, las rentas se han encarecido 45% entre 2020 y 2025, situación que ha provocado el desplazamiento de habitantes hacia la periferia ante la falta de vivienda disponible para arrendamiento. Especialistas advierten que el déficit de construcción mantiene una presión constante sobre los precios.

Francisco Andragnes, director de la plataforma Homie.mx, explicó que el aumento comenzó en 2017 y se ha acentuado por la insuficiencia de oferta. “En nuestro cálculo, hay de 10 mil a 12 mil personas que necesitan una vivienda nueva cada año, con un mercado que oferta menos de 10 mil. Esto hace que 90% de la gente que está buscando una vivienda en la Ciudad no la consiga”, ha comentado para varios medios nacionales.

De acuerdo con estimaciones de Inmuebles24, portal especializado en bienes raíces, el incremento en las rentas de la capital no tiene comparación con otras ciudades latinoamericanas. Andragnes destacó que en urbes como Santiago, Sao Paulo, Lima y Asunción las rentas se han mantenido por debajo de la inflación gracias a la construcción de nuevos proyectos.

Norma 26 de vivienda

Para contener el encarecimiento, el gobierno local reactivó este año la Norma 26 de vivienda, que autoriza levantar edificios de más de tres niveles en zonas céntricas con un precio máximo de 1.9 millones de pesos por unidad.

Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, recordó que esta norma se utilizó a inicios de los 2000 para edificar vivienda asequible en áreas centrales.

Departamentos en renta y/o venta,
Departamentos en renta y/o venta, en calles de Ciudad de México. Fotografía de archivo. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El esquema permite construir departamentos de al menos 45 metros cuadrados en alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Tlalpan y Gustavo A. Madero, sin obligación de incluir cajones de estacionamiento. Según Hirschhorn, ya existen 280 proyectos aprobados que permitirían edificar cerca de 20 mil viviendas.

Los desarrolladores deben presentar sus proyectos ante Servicios Metropolitanos (Servimet) para obtener certificados de construcción y posteriormente gestionar permisos de agua, impacto ambiental e impacto urbano. Además, las viviendas quedarán bajo un fideicomiso que impide su renta temporal en plataformas como Airbnb.

Los altos costos por vivienda en la capital mexicana han afectado incluso a los ciudadanos de nacionalidad extranjera a los que se criticó por gentrificar la urbe . (TikTok @radarnews1075)

Felipe Alberto Cuevas, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la Ciudad de México, estimó que en una primera etapa sólo se construirán unas 5 mil viviendas debido a la incertidumbre que generan restricciones como el Bando 1, el cual busca evitar la gentrificación y limitar los aumentos de precio. “Si empiezas a restringir lo que van a ganar o lo que puedan recuperar de su inversión, evidentemente, ¿para qué arriesgan su capital? Mejor meten el capital en un banco o en un fondo sin riesgo”, advirtió.

Para la Canadevi, permitir mayor altura en los desarrollos es fundamental para frenar el alza de precios. “Es exactamente el antídoto para frenar todo esto que ha estado sucediendo en cuanto a la falta de vivienda, poder generar más vivienda”, afirmó Hirschhorn, quien señaló que los departamentos podrán comercializarse con créditos Infonavit y Fovissste, lo que agilizará su venta.

Temas Relacionados

Vivienda CMDXRenta CDMXAlquiler CDMXCanadeviBando 1mexico-noticias

Más Noticias

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

Con tan solo 43 años de edad, la conductora falleció tras ser víctima de un accidente aéreo

Telediario y Multimedios le dan

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla

Al recibir el galardón a Mejor Actor por La Cocina, el intérprete sorprendió con palabras a favor de la comunidad migrante y referencias políticas

Raúl Briones gana el Ariel:

Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos

La cantante ha vuelto a polarizar las plataformas sociales; mientras ella afirma ser mexicana, muchas personas aseguran que ella no los representa

Ángela Aguilar desata caos en

Emiliano Aguilar desata polémica por transmisión en vivo que expone presunto consumo de droga psicoactiva

En medio de su mediática disputa con su padre, Pepe Aguilar, el rapero ha sido blanco de críticas por alusiones hechas al CJNG

Emiliano Aguilar desata polémica por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuándo será la próxima audiencia

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

ENTRETENIMIENTO

Telediario y Multimedios le dan

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla

Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos

Emiliano Aguilar desata polémica por transmisión en vivo que expone presunto consumo de droga psicoactiva

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol