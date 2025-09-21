A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

(Captura de pantalla YouTube)

La tensión dentro de la casa más vigilada del país llega a un punto decisivo. Este domingo 22 de septiembre se transmitirá la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3, una noche en la que las alianzas, las rivalidades y las estrategias estarán en juego como nunca antes.

Los reflectores se concentran en cuatro nominados: Dalílah Polanco, Guana, Shiki y Aldo de Nigris. Uno de ellos deberá abandonar el reality de Televisa de manera definitiva, al convertirse en el octavo eliminado. El público, con sus votos, será quien determine el desenlace.

Duelo de salvación en La Casa de los Famosos México 3

Antes de conocer al eliminado, se llevará a cabo el esperado duelo de salvación entre Abelito y Guana. Solo uno conseguirá inmunidad, mientras el otro permanecerá en la lista de nominados. Una dinámica que puede cambiar el rumbo de la competencia y las estrategias de los participantes que siguen en pie.

Posicionamientos en vivo: el momento más tenso de la gala

La octava gala también incluirá los posicionamientos, donde cada habitante expone frente a todos por qué desea que un compañero abandone la casa. Este segmento suele revelar fracturas, alianzas ocultas y tensiones acumuladas, lo que lo convierte en uno de los más esperados por los fanáticos.

Recta final rumbo a la gran final del 5 de octubre

La cuenta regresiva ya inició: la tercera temporada de La Casa de los Famosos México terminará el 5 de octubre. Además de los nominados, aún permanecen en la competencia Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito y Aarón Mercury. Con solo ocho habitantes en juego, cada movimiento adquiere un peso decisivo.

La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien guiará la noche y mantendrá la expectativa en lo más alto.

¿A qué hora se podrá ver la octava gala?

La octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se transmitirá hoy domingo 22 de septiembre a las 20:00 horas por el canal Las Estrellas.

Además, los seguidores podrán verla en streaming a través de ViX, la plataforma digital de TelevisaUnivision.

