Débora Estrella también trabajó en Fuerza Informativa Azteca, así la despidieron tras su trágico final

La periodista falleció este sábado tras un accidente aéreo

Por Armando Pereda

La periodista sufrió un trágico
La periodista sufrió un trágico accidente

El nombre de Débora Estrella resuena hoy con una fuerza distinta: no solo como la conductora que despertaba cada mañana a los televidentes con su voz firme, sino como la mujer que, tras años de rigor y pasión periodística, se convirtió en un referente del periodismo en México.

Su muerte, ocurrida el pasado 20 de septiembre en un accidente aéreo en García, Nuevo León, sacudió las redacciones, las audiencias y las redes sociales. En cada mensaje de despedida queda patente que fue una figura luminosa, pero también indómita, capaz de conquistar dos mundos: la noticia y la equitación.

Débora Estrella, de 43 años, fue identificada momentos después del accidente.

Azteca despide a Débora Estrella

Fuerza Informativa Azteca, medio con el que colaboró, despidió a Estrella con palabras que parecen pintarla de cuerpo entero:

“Débora Estrella: genio y figura. Nació en Monterrey, se formó como abogada y conquistó la pantalla con elegancia, disciplina y pasión por informar. Desde Hechos AM hasta Milenio, su voz llegó a millones de hogares.

“Amaba la equitación, soñaba con volar… y lo hizo, en cada palabra que nos dejó. Hoy, tras un accidente aéreo, despedimos a una mujer incansable, regia en carácter y luminosa en presencia. Tu energía sigue aquí, Débora. Gracias por tanto”.

La conductora de Telediario Matutino
La conductora de Telediario Matutino perdió la vida tras el desplome de una avioneta en García.

Así ocurrió el accidente en el que murió Débora Estrella

Ese “soñaba con volar” cobró un significado doloroso en la tarde del accidente. La avioneta XB-BGH, en la que viajaba junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, cayó en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del Río Pesquería.

Eran las 18:50 horas cuando Protección Civil recibió el reporte. La Unidad 04 y otros cuerpos de auxilio llegaron pronto, pero no pudieron evitar la tragedia.

Grupo Multimedios lamentó el fallecimiento
Grupo Multimedios lamentó el fallecimiento de la conductora y periodista, Débora Estrella.

Momentos después, la identidad de Estrella fue confirmada por la Agencia Estatal de Investigaciones y por el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos. Grupo Multimedios y Grupo Milenio ratificaron el deceso de su conductora y destacaron el impacto de la pérdida para la empresa y su equipo.

En redes sociales, los mensajes no tardaron en multiplicarse. “Nunca olvidaremos esa sonrisa que caracterizaba a Débora Estrella, una mujer inteligente, irreverente, soñadora, alegre, pero, sobre todo, dispuesta a hacer lo que mejor sabía: informar desde el corazón”, publicó Telediario.

Débora Estrella había compartido una
Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram.

Trayectoria de Débora Estrella

Débora Estrella, de 43 años, había construido una carrera sólida en la televisión. Desde 2018 encabezaba el Telediario Matutino en Monterrey y participaba en los noticiarios de Milenio Televisión. También conducía los fines de semana el Telediario Ciudad de México por Canal 6. Su perfil profesional combinaba disciplina y carisma, dos cualidades que la hicieron conectar con un público amplio y diverso.

La periodista mantenía su vida privada lejos de los reflectores, pero en los últimos días su relación pasada con José Luis García, también periodista, volvió a la conversación pública tras su muerte.

Sin embargo, esa parte íntima nunca eclipsó su legado: la imagen de una comunicadora incansable que, como recordó Fuerza Informativa Azteca, “te quedas en cada risa compartida, en cada cámara encendida, en cada palabra dicha con pasión y entrega”.

Hoy, en medio del duelo, queda su estampa: la de una mujer que combinó la precisión del dato con la sensibilidad del relato, que amó los caballos y la noticia con la misma intensidad. Débora Estrella se fue, pero su energía —como lo escribieron sus compañeros— seguirá presente en cada espacio informativo que alguna vez tocó y transformó.

Telediario y Multimedios le dan
Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: "Corazón en el cielo"

