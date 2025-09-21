Carmen María González sorprende con su voz en “México Canta”: así logró llegar a la gran final del concurso

La cantante competirá en la gran final de este programa - Foto: redes sociales

En la quinta semifinal de “México Canta” el público vivió un momento clave para este concurso musical impulsado por el Gobierno Federal.

Entre ocho propuestas musicales, Carmen María González, originaria de Tijuana y residente en la Ciudad de México, ganó el lugar como representante de la zona centro rumbo a la final del concurso que se celebrará el 5 de octubre.

El público escuchó un programa variado con mariachi, rock alternativo, rap y canciones de corte social. Sin embargo, la interpretación de “Ahí pa’ la otra” por Carmen María fue la que definió la noche.

Su voz firme convenció al jurado. Fernando Rivera Calderón lo expresó así: “Hablas en tu canción del lujo de sentir, y es un lujo escucharte. Es muy difícil encontrar la voz propia, y más empezando la carrera; pero tú ya tienes una voz que hace sentir muchísimas cosas”.

Una semifinal con estilos distintos

El jurado estuvo integrado por Regina Orozco, América Sierra y Roberto Guadarrama, tecladista de Los Bukis, además de la cantautora Vivir Quintana y Fernando Rivera Calderón.

La competencia comenzó con Yannet Solares, mariachi poblana de Garibaldi, quien interpretó “En el fondo” de María de los Ángeles Reyes. Quintana le dijo: “Eres parte de la grandeza de México”. Después, el cantautor Tripulación del Capitán Milou, de Cuautitlán Izcalli, presentó “Rosita”, inspirada en un sueño. Roberto Guadarrama le auguró: “Pueden llegar a ser algo muy grande”.

Natáliyah Bravo, de Arandas, Jalisco, dedicó “El Bardo” a su padre. Regina Orozco respondió: “Dile a tu papá a través de esta canción que también salude al mío”. El rapero EFE Baby, de Iztapalapa, interpretó “1.° de abril”, con una letra sobre resiliencia. Rivera Calderón lo celebró: “En medio del flow hay una dulzura de calle que conecta. Eso es un superpoder”.

La tapatía Andrea Bayardo cantó “Alas a los alacranes”, un tema de denuncia social. Quintana lo describió como “vulnerable, pero necesario”. La banda 17/89, de Toluca, apostó por el rock alternativo con “Desfile”. América Sierra destacó la unión del grupo: “Cuando nadie es más ni menos, se puede llegar muy lejos”.

El zacatecano David Lamas cerró con “Pídeme”, pieza que América Sierra valoró como muestra de la constancia de quien persigue un sueño desde niño.

Música para transformar

“México Canta” es un proyecto binacional de la Estrategia de Atención a las Causas del Gobierno de México y el Consejo Mexicano de la Música. Busca dar espacio a nuevos talentos y proponer alternativas frente a la apología de la violencia, resaltando la diversidad cultural del país.

Tras obtener su pase a la final, Carmen María señaló: “Mi sueño es hacer otro álbum y este es un gran paso… Hay que seguir al corazón y hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir nuestra pasión”.

La siguiente semifinal, correspondiente a la región sur, se llevará a cabo este domingo con la participación de Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido. La transmisión será por Canal 22 en México a las 19:00 horas.

