México

Moneda del destino deja a Abelito como mensajero entre Guana y Daniel Sosa, genera controversia en redes

Abelito se había mostrado ilusionado al entrar al confesionario, pues confundió la llamada de Daniel Sosa con la de su papá

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La esperada recompensa para Abelito
La esperada recompensa para Abelito terminó en una curiosa misión de recados, generando sorpresa entre los fans y dejando en el aire si realmente obtuvo algún beneficio tras encontrar la moneda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La dinámica de la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos México generó una oleada de reacciones inesperadas tras la promesa de La Jefa de otorgar un beneficio sorpresa a quien encontrara la moneda oculta. La búsqueda concluyó cuando Abelito localizó la moneda y celebró con entusiasmo, creyendo que recibiría la recompensa anunciada.

El desenlace, sin embargo, tomó un giro distinto al esperado. Apenas Abelito se proclamó ganador, el teléfono del confesionario sonó y, al atenderlo, se encontró en línea con Daniel Sosa. En un primer momento, Abelito confundió la voz de Sosa con la de su padre y, con evidente emoción, inició una conversación bajo esa premisa.

La intervención de La Jefa fue necesaria para aclarar la identidad del interlocutor, lo que modificó el rumbo de la charla.

A partir de ese instante, la interacción se centró en la transmisión de mensajes entre Daniel Sosa y Guana, utilizando a Abelito como intermediario. Sosa aprovechó la oportunidad para enviar recados a su amigo, lo que generó incomodidad en Abelito, quien llegó a manifestar su molestia con la frase: “Aquí está tu mensajero, Daniel”, acompañada de un gesto de desagrado.

La situación se repitió cuando Sosa solicitó a Abelito que fuera nuevamente a la sala para llevar y traer mensajes, consolidando su papel de mensajero entre ambos participantes.

Abelito se habría confundido al
Abelito se habría confundido al contestar la llamada de Daniel Sosa. Foto: (La Casa de los Famosos México/FB)

La reacción de los conductores Ricardo Margaleff y Adrián Di Monte en la postgala reflejó la incertidumbre sobre el verdadero beneficio obtenido por Abelito. Ambos plantearon dudas sobre si el participante había recibido alguna ventaja real o si simplemente fue utilizado como canal de comunicación entre Sosa y Guana. “Estuvo raro, ¿no?”, expresaron durante la transmisión.

En redes sociales, la audiencia no tardó en manifestar su descontento. Numerosos usuarios criticaron a la producción, sugiriendo que el reto de la moneda pudo haber estado diseñado para favorecer a Guana.

Las quejas se centraron en la ausencia del beneficio prometido para Abelito, quien, según los comentarios, terminó desempeñando únicamente el rol de mensajero.

“La promesa de la moneda era un beneficio para quien la encontrara. ¿Me pueden explicar qué beneficio obtuvo Abelito?”, expresó un usuario en redes, quien en su pregunta reflejó la percepción generalizada de que la dinámica no cumplió con las expectativas generadas.

¿Qué se dijeron Daniel Sosa y Guana?

Abelito habría sido el canal
Abelito habría sido el canal de comunicación entre Guana y Daniel Sosa. Foto: (La Casa de los Famosos México/Infobae)

Durante la llamada, Daniel Sosa pidió a Abelito que transmitiera a Guana el siguiente mensaje: “Dile al Guana que digo yo que no soy tu papá y luego dile que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro: con mucha diversión”.

Abelito llevó el recado a la sala, lo que provocó alegría en Guana, quien respondió: “Dile que muchísimas gracias y dile que le dedico muchas de Carín León”.

Sosa, antes de finalizar la comunicación, añadió: “Dile que juegue con amor, con lealtad al Guana que estaba solo como un cuarto antes de hacer ‘La Obra que Sale Mal’”. La respuesta final de Guana fue: “Me urge salir de aquí para echarnos las palabras encima”.

La secuencia de hechos dejó en evidencia que, pese a la expectativa generada por la dinámica, Abelito no recibió el beneficio prometido y su participación se limitó a facilitar el intercambio de mensajes entre Daniel Sosa y Guana.

Más tarde, en una conversación con sus compañeros del excuarto noche, Abelito expresó: “Lo que tenía que decir ya se lo dije a Guana, que yo solamente fui un mensajero de Daniel Sosa para él”, a lo que sus amigos cuestionan por qué se había emocionado previamente, cosa a la que Abelito respondió: “Por que pensé que era mi apá, tiene la voz tan parecida por teléfono”.

Temas Relacionados

AbelitoDaniel SosaGuanaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿A qué hora entrará el equinoccio de otoño a México el próximo 22 de septiembre? Esto se sabe

El fenómeno astronómico trae consigo cambios en la naturaleza, migraciones animales y preparativos para celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos

¿A qué hora entrará el

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de magnitud

Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en vivo: noticias

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que 19 personas permanecen hospitalizadas

Confirman muerte de Erik Vicente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Quién es Alan David Picasso,

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km