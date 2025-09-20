Moneda del destino deja a Abelito como mensajero entre Guana y Daniel Sosa, genera controversia en redes

La esperada recompensa para Abelito terminó en una curiosa misión de recados, generando sorpresa entre los fans y dejando en el aire si realmente obtuvo algún beneficio tras encontrar la moneda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La dinámica de la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos México generó una oleada de reacciones inesperadas tras la promesa de La Jefa de otorgar un beneficio sorpresa a quien encontrara la moneda oculta. La búsqueda concluyó cuando Abelito localizó la moneda y celebró con entusiasmo, creyendo que recibiría la recompensa anunciada.

El desenlace, sin embargo, tomó un giro distinto al esperado. Apenas Abelito se proclamó ganador, el teléfono del confesionario sonó y, al atenderlo, se encontró en línea con Daniel Sosa. En un primer momento, Abelito confundió la voz de Sosa con la de su padre y, con evidente emoción, inició una conversación bajo esa premisa.

La intervención de La Jefa fue necesaria para aclarar la identidad del interlocutor, lo que modificó el rumbo de la charla.

A partir de ese instante, la interacción se centró en la transmisión de mensajes entre Daniel Sosa y Guana, utilizando a Abelito como intermediario. Sosa aprovechó la oportunidad para enviar recados a su amigo, lo que generó incomodidad en Abelito, quien llegó a manifestar su molestia con la frase: “Aquí está tu mensajero, Daniel”, acompañada de un gesto de desagrado.

La situación se repitió cuando Sosa solicitó a Abelito que fuera nuevamente a la sala para llevar y traer mensajes, consolidando su papel de mensajero entre ambos participantes.

Abelito se habría confundido al contestar la llamada de Daniel Sosa. Foto: (La Casa de los Famosos México/FB)

La reacción de los conductores Ricardo Margaleff y Adrián Di Monte en la postgala reflejó la incertidumbre sobre el verdadero beneficio obtenido por Abelito. Ambos plantearon dudas sobre si el participante había recibido alguna ventaja real o si simplemente fue utilizado como canal de comunicación entre Sosa y Guana. “Estuvo raro, ¿no?”, expresaron durante la transmisión.

En redes sociales, la audiencia no tardó en manifestar su descontento. Numerosos usuarios criticaron a la producción, sugiriendo que el reto de la moneda pudo haber estado diseñado para favorecer a Guana.

Las quejas se centraron en la ausencia del beneficio prometido para Abelito, quien, según los comentarios, terminó desempeñando únicamente el rol de mensajero.

“La promesa de la moneda era un beneficio para quien la encontrara. ¿Me pueden explicar qué beneficio obtuvo Abelito?”, expresó un usuario en redes, quien en su pregunta reflejó la percepción generalizada de que la dinámica no cumplió con las expectativas generadas.

¿Qué se dijeron Daniel Sosa y Guana?

Abelito habría sido el canal de comunicación entre Guana y Daniel Sosa. Foto: (La Casa de los Famosos México/Infobae)

Durante la llamada, Daniel Sosa pidió a Abelito que transmitiera a Guana el siguiente mensaje: “Dile al Guana que digo yo que no soy tu papá y luego dile que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro: con mucha diversión”.

Abelito llevó el recado a la sala, lo que provocó alegría en Guana, quien respondió: “Dile que muchísimas gracias y dile que le dedico muchas de Carín León”.

Sosa, antes de finalizar la comunicación, añadió: “Dile que juegue con amor, con lealtad al Guana que estaba solo como un cuarto antes de hacer ‘La Obra que Sale Mal’”. La respuesta final de Guana fue: “Me urge salir de aquí para echarnos las palabras encima”.

La secuencia de hechos dejó en evidencia que, pese a la expectativa generada por la dinámica, Abelito no recibió el beneficio prometido y su participación se limitó a facilitar el intercambio de mensajes entre Daniel Sosa y Guana.

Más tarde, en una conversación con sus compañeros del excuarto noche, Abelito expresó: “Lo que tenía que decir ya se lo dije a Guana, que yo solamente fui un mensajero de Daniel Sosa para él”, a lo que sus amigos cuestionan por qué se había emocionado previamente, cosa a la que Abelito respondió: “Por que pensé que era mi apá, tiene la voz tan parecida por teléfono”.