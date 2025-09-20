Cae otro camión de refrescos en nuevo socavón en la CDMX. Foto: x.com/@SGIRPC_CDMX

Un camión repartidor quedó atrapado tras caer en un socavón en Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México. Este incidente representa el tercer caso viralizado en el último mes en la capital, situación que ha puesto en evidencia el deterioro de la infraestructura vial y ha generado caos en la circulación para automovilistas y peatones.

La llanta trasera del vehículo se atascó en una oquedad ubicada en Camino de la Amistad y Camino Parque Central, en la colonia Campestre Aragón. Elementos de Bomberos Ciudad de México, personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaron en conjunto para liberar el vehículo. Se solicitó la intervención de la alcaldía Gustavo A. Madero para reparar la zona afectada. El incidente no dejó personas lesionadas. El camión fue recuperado sin daños mayores.

Bomberos atienden socavón en GAM. Foto: @SGIRPC_CDMX

Las recurrentes apariciones de socavones han despertado inquietud entre los habitantes, quienes expresan su preocupación ante el aumento de riesgos y afectaciones cotidianas. La falta de mantenimiento en las calles y la ineficiencia en la reparación de daños alimentan la percepción de abandono, mientras la demanda de soluciones crece, debido a que la seguridad vial y la movilidad de miles de personas resultan impactadas de manera directa.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre medidas adicionales para abordar esta problemática ni han anunciado un plan efectivo para evitar futuros incidentes similares. La ciudadanía exige una respuesta que detenga la sucesión de eventos que, en solo cuatro semanas, han evidenciado una crisis de infraestructura urbana que requiere atención urgente.

Otros socavones en la CDMX

La problemática se acrecenta durante y después de la temporada de lluvias, en la que el reblandecimiento del concreto es más evidente; en la ciudad al menos dos alcaldías son las más afectadas, con un nuevo bache cada semana, se trata de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Un camión recolector de basura cayó en un socavón en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Vecinos de la zona advirtieron que existen otras irregularidades similares en las vías aledañas.

En Iztapalapa, tan solo la semana pasada se registró un incidente similar, otro camión con refrescos cayó a un socavón de gran dimensión en la colonia Revolución, en calle 4 esquina avenida 5; con dimensiones de 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, se tuvo que abrir toda la calle y evacuar a cerca de 25 vecinos para trabajar en el área afectada.

En avenidas grandes como Ignacio Zaragoza, también se reportan afectaciones, e incluso ciudadanos señalan que el incremento en el número de accidentes viales en la ciudad son consecuencia directa de la cantidad de baches y socavones.