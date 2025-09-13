México

Camión de refrescos cae en socavón de colonia Renovación en Iztapalapa |Video

Alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el vehículo terminó por hundirse más

Por Jaqueline Viedma

Camión de refrescos cae a
Camión de refrescos cae a gran socavón en avenida Revolución.

La tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025 un camión de refrescos cayó a un socavón de gran dimensión en la colonia Revolución, en calle 4 esquina avenida 5, en Iztapalapa, algunas versiones preliminares señalan que tendría unos 15 metros de largo y 8 de profundidad.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron lesionados, en videos tomados por vecinos y servicios de emergencias captaron el momento en el que hoyo, se abrió aún más, situación que generó que el camión cayera aún más.

La alcaldía de Iztapalapa compartió a través de su cuenta de X que se encontraba en el lugar coordinando los primeros trabajos para atender la situación: “La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz llegando a coordinar las primeras acciones para proteger a las y los vecinos de la calle 5 de la colonia Renovación donde un camión de empresa refresquera cayó en un socavón”.

Camión de refrescos cae en socavón de colonia Renovación en Iztapalapa, no se reportan lesionados. Crédito: X, ADN40

Al lugar arribó personal de Servicios Urbanos, quien indicó que bajo el hundimiento se encuentra un colector, motivo por el cual se solicitó el apoyo de SEGIAGUA.

Asimismo, acudió personal de la alcaldía Iztapalapa para colaborar en las maniobras destinadas a retirar el camión perteneciente a una empresa refresquera.

Minutos más tarde la alcaldes comentó: “Los primeros reportes indican que es la red de drenaje, recuerden que es muy antigua, la que se colapsó. Estamos esperando la grúa tipo pluma que se encargará de sacarlo. Estamos al pendiente”.

En las imágenes compartidas por la alcaldesa se puede ver al camión que el camión quedó completamente en vertical, tras caer al socavón.

Información en desarrollo...

