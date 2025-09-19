México

Sorteo “México con M de Migrante” de Lotería Nacional alcanza cifra récord de ventas y utilidad

Las ventas alcanzaron casi 60 millones de pesos a través de canales digitales

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Claudia Sheinbaum en develación del
Claudia Sheinbaum en develación del billete de la Lotería Nacional. Foto: Presidencia

El sorteo “México con M de Migrante”, organizado por la Lotería Nacional, obtuvo ventas por 338.5 millones de pesos y una utilidad neta de 115.9 millones de pesos, superando la meta inicial anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este resultado posiciona al sorteo como el de mayor éxito en 2025, de acuerdo con información proporcionada por la institución durante la ceremonia del evento, celebrada en la Ciudad de México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el “Gran Sorteo Especial 303” asignó un Premio Mayor de 255 millones de pesos, repartido en 10 premios de 25.5 millones cada uno. En la versión otorgada este año, tres de los premios se distribuyeron en la Ciudad de México, uno en Morelos, uno en Tabasco y uno en venta digital. Salomón precisó: “Hoy México honra a sus migrantes con este sorteo, convertido en un cachito de amor que viajó de mano en mano”.

En total, más de un millón y medio de personas participaron comprando billetes del sorteo. Las ventas alcanzaron casi 60 millones de pesos a través de canales digitales, duplicando los ingresos del gran sorteo especial celebrado en 2024. Sobre el resultado, Salomón afirmó: “Es el sorteo más vendido del año, superando en 182.7 millones de pesos al más cercano en ventas: el Sorteo Magno del 10 de mayo”.

La directora resaltó también el desempeño de vendedoras, vendedores y organismos distribuidores, quienes lograron comercializar en promedio el 86.4 por ciento de la dotación, y varias entidades alcanzaron el 100 por ciento. “El éxito de este sorteo nos invita a mirar más allá de los números y reconocer que en Lotería Nacional estamos viviendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, expresó Salomón.

La transmisión en vivo de la rifa fue seguida por más de 500 mil personas a través de plataformas digitales, informó la funcionaria. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló el destino de los fondos: “Los recursos serán destinados a seis acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante, cuyo impacto pueda medirse de manera clara, transparente y periódica”.

Entre las prioridades se encuentran la representación y orientación legal en materia migratoria y penal, el refuerzo de capacidades de las sedes consulares, programas de visitas de protección consular a centros de detención y jornadas preventivas en puntos alejados de la red diplomática. También se apoyará a la atención de emergencias por desastres y la difusión informativa a través de redes sociales y medios locales. De la Fuente subrayó: “Rendición de cuentas, como nos ha indicado la presidenta, con transparencia, con rigor y de manera periódica, para que pueda saberse exactamente en qué se usaron y cuál ha sido el impacto de esos recursos en las comunidades”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLotería NacionalSREJuan Ramón de la Fuentemexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum presenta informe de Gobierno en Guerrero entre manifestantes del CETEG

Entre gritos e interrupciones durante el discurso de Sheinbaum, la funcionaria destacó la inversión histórica de 10 mil 790 millones de pesos adicionales para el estado de Guerrero

Claudia Sheinbaum presenta informe de

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Información sobre tu viaje? Checa

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

La guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa han provocado que cientos de personas abandonen sus hogares

Concordia y Culiacán: los municipios

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

El estadounidense se convirtió en nuevo monarca de la división de los supermedianos

Terence Crawford responde a Eddy

A ocho años del sismo de 2017, Clara Brugada firma Acuerdo para la Reconstrucción de Viviendas afectadas

Brugada recordó la situación que enfrentaron los damnificados durante la administración anterior a 2018 y buscó reparar las afectaciones

A ocho años del sismo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 86 cuerpos identificados en

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

Fiscal de Tabasco confirma investigación a funcionarios por nexos con La Barredora

A cuántos años en prisión podría ser sentenciado Hernán Bermúdez Requena por los delitos que enfrenta en Tabasco

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

Aarón Mercury hace donativo a un albergue de animales y en agradecimiento le envían crema de avellana a LCDLFMX

Amandititita dedica mensaje a su papá Rockdrigo, muerto en el terremoto del 85: “Cada septiembre involuciono”

Vinculan sentimentalmente a Elaine con Yetus, amigo de Aldo de Nigris, y él se muestra interesado

Alexis Ayala tuvo 20 parejas antes de conocer a Cinthia Aparicio, su actual esposa: “Siempre me equivoqué”

DEPORTES

Terence Crawford responde a Eddy

Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

Cruz Azul vs Juárez EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx

Inteligencia Artificial predice el resultado entre Monterrey y América

¿Cómo quedará el Chivas vs Toluca de acuerdo con la IA?

Crawford revela la razón por la que se enfrentó a Canelo Álvarez y no a David Benavidez