Sorteo “México con M de Migrante” de Lotería Nacional alcanza cifra récord de ventas y utilidad

Claudia Sheinbaum en develación del billete de la Lotería Nacional. Foto: Presidencia

El sorteo “México con M de Migrante”, organizado por la Lotería Nacional, obtuvo ventas por 338.5 millones de pesos y una utilidad neta de 115.9 millones de pesos, superando la meta inicial anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este resultado posiciona al sorteo como el de mayor éxito en 2025, de acuerdo con información proporcionada por la institución durante la ceremonia del evento, celebrada en la Ciudad de México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el “Gran Sorteo Especial 303” asignó un Premio Mayor de 255 millones de pesos, repartido en 10 premios de 25.5 millones cada uno. En la versión otorgada este año, tres de los premios se distribuyeron en la Ciudad de México, uno en Morelos, uno en Tabasco y uno en venta digital. Salomón precisó: “Hoy México honra a sus migrantes con este sorteo, convertido en un cachito de amor que viajó de mano en mano”.

En total, más de un millón y medio de personas participaron comprando billetes del sorteo. Las ventas alcanzaron casi 60 millones de pesos a través de canales digitales, duplicando los ingresos del gran sorteo especial celebrado en 2024. Sobre el resultado, Salomón afirmó: “Es el sorteo más vendido del año, superando en 182.7 millones de pesos al más cercano en ventas: el Sorteo Magno del 10 de mayo”.

La directora resaltó también el desempeño de vendedoras, vendedores y organismos distribuidores, quienes lograron comercializar en promedio el 86.4 por ciento de la dotación, y varias entidades alcanzaron el 100 por ciento. “El éxito de este sorteo nos invita a mirar más allá de los números y reconocer que en Lotería Nacional estamos viviendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, expresó Salomón.

La transmisión en vivo de la rifa fue seguida por más de 500 mil personas a través de plataformas digitales, informó la funcionaria. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló el destino de los fondos: “Los recursos serán destinados a seis acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante, cuyo impacto pueda medirse de manera clara, transparente y periódica”.

Entre las prioridades se encuentran la representación y orientación legal en materia migratoria y penal, el refuerzo de capacidades de las sedes consulares, programas de visitas de protección consular a centros de detención y jornadas preventivas en puntos alejados de la red diplomática. También se apoyará a la atención de emergencias por desastres y la difusión informativa a través de redes sociales y medios locales. De la Fuente subrayó: “Rendición de cuentas, como nos ha indicado la presidenta, con transparencia, con rigor y de manera periódica, para que pueda saberse exactamente en qué se usaron y cuál ha sido el impacto de esos recursos en las comunidades”.