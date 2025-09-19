Fiscal de Tabasco confirma investigación a funcionarios por nexos con La Barredora

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

El fiscal general de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dio a conocer que se están llevando a cabo una serie de investigaciones contra funcionarios por presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”, aunque no informó el nombre ni el número de personas que estarían involucradas en dichas diligencias.

“Hay diversos actores a los que se está llevando a cabo investigaciones. No puedo decir sus nombres por una cuestión de seguridad”, afirmó.

Por otra parte, el fiscal aseguró que tras la detención de Hernán “N”, presunto líder de “La Barredora”, no buscará que este sea trasladado a Tabasco por temas de seguridad, e informó que se seguirán realizando cateos a las propiedades involucradas en el caso.

Cabe recalcar que “Hernán N” ya se encuentra en el penal del Altiplano desde la noche de ayer. Aquí también se encuentran recluidos otros miembros de la asociación delictiva, como lo son como Ulises Pinto, “El Mamado”; Francisco Javier, “El Guasón” y Carlos Tomás Díaz Rodríguez, “El Licenciado”.

En este sentido, entre los integrantes de “La Barredora” que también están siendo investigados, se encuentra Daniel, alias “El Prada”, quien ya cuenta con una orden de aprehensión, además ha sido señalado por las autoridades como una de las personas al mando de la organización delictiva.

También se ha dado a conocer la existencia de investigaciones en contra de presuntos operadores financieros de este grupo criminal, quienes ya están siendo buscados por agentes de seguridad y las distintas corporaciones.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante su traslado de Paraguay al penal donde fue recluido, realizaron una escala en Tapachula, donde agentes de la FGR le notificaron formalmente la orden de aprehensión vigente en su contra por delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, asociación delictuosa y presunta relación con actividades de narcotráfico en Tabasco.

El expediente federal se localiza en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025 y causa penal 385/225.

¿Quién es el Presunto líder de La Barredora?

El exsecretario de Seguridad de Tabasco negó la existencia real de La Barredora en entrevistas públicas. Hoy enfrenta una orden de aprehensión por liderarla y es buscado por la Interpol. (Anayeli Tapia/Infobae)

Hernán Bermúdez Requena, conocido también como “El Abuelo”, fue secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, cuando Adán Augusto López, ahora senador morenista, fue gobernador de la entidad.

Según investigaciones de la FGR, Requena fungió como líder de “La Barredora”, organización criminal dedicada principalmente a el robo de combustible y con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras era secretario de seguridad, utilizando su posición para facilitar las actividades delictivas.