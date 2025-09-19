México

Lotería Nacional reporta récord en ventas de sorteo del 15 de septiembre: estos son los estados con mayor participación y premios

Ciudad de México encabezó la venta de boletos

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Gobierno de México
CRÉDITO: Gobierno de México

La titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo presentó los resultados del sorteo especial “Número 303, México con M de Migrantes” que se realizó el pasado lunes 15 de septiembre.

Las declaraciones de la representante fueron durante la conferencia de prensa de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo. Salomón recordó que el sorteo tuvo lugar en el Palacio Postal y se realizó con la suma de 424 millones de pesos así como un premio mayor de 255 millones pesos, este último “Se dividió para tener más ganadores en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno”.

La titular de la institución, Olivia Salomón Vibaldo, señaló que el sorteo “se convirtió en un cachito de amor que viajó de mano en mano, que unió corazones y que recuerda que nuestra patria nunca olvida su pueblo, esté donde esté, y que su legado de grandeza sigue vivo”.

Los participantes, con la compra de un cachito de 200 pesos, aspiraban a alguno de los 128 premios directos y más de 48 mil premios en total. Las ventas en esta ocasión alcanzaron los 338 millones de pesos, cifra sin precedentes según la titular de Lotería Nacional.

¿Qué estados compraron más boletos de Lotería?

CRÉDITO: Gobierno de México
CRÉDITO: Gobierno de México

De acuerdo con Salomón, las entidades que presentaron mayores ventas en este sorteo fueron:

  1. Ciudad de México.
  2. Nuevo León.
  3. Jalisco.
  4. Puebla.
  5. Estado de México.
  6. Yucatán.
  7. Guanajuato.
  8. Sonora.
  9. Tabasco.
  10. Veracruz.

Estos estados encabezaron la compra de boletos, mostrando una amplia respuesta de la ciudadanía, según la funcionaria. Además, informó que el monto a pagar por premios asciende a 222.6 millones de pesos, monto correspondiente a la suma de los números ganadores.

Respecto a la distribución de los premios mayores, Ciudad de México registró tres ganadores, mientras que los otros premios de 25.5 millones de pesos se repartieron entre personas de Morelos, Tabasco y participantes de la venta digital.

La Lotería Nacional comunicó que, para precisar el desglose de resultados y los lugares de cobro, se apuesta por la transparencia y la consulta directa en la página oficial de la institución.

En términos de utilidad, la diferencia entre ventas y pago de premios dejó una utilidad neta de 115.9 millones de pesos. Salomón destacó el respaldo de más de un millón y medio de mexicanos que adquirieron un cachito.

Además, esta edición superó con 182.7 millones de pesos adicionales al sorteo magno del 10 de mayo, que había alcanzado casi 60 millones de ventas digitales, duplicando los resultados de otros sorteos en lo que va del año para la Lotería Nacional.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneraConferencia del PuebloLotería Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Testimonios del 85: Rebeca Orozco recuerda los cinco días que pasó bajo los escombros del Edificio Nuevo León en Tlatelolco

La mujer remomoró que estuvo bajo los escombros por cinco días antes de ser rescatada

Testimonios del 85: Rebeca Orozco

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

La estrella de Hollywood visitó la Ciudad de México junto a Benicio del Toro para promocionar su nueva película ‘Una batalla tras otra’

¿Le hizo el feo? Galilea

Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video

Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana

Así fue la vez que

Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU

La SRE informó sobre los recursos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos

Cómo se usarán las ganancias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de septiembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 5 hombres, incluidos 2

Caen 5 hombres, incluidos 2 menores de edad, con armas largas en operativo en Culiacán

Sheinbaum confirma acuerdo de seguridad con Canadá para combatir a cárteles y tráfico de drogas en ambos países

Investigación por huachicol fiscal en la Marina no incluye temas de ingreso ilegal de armas en México, aclara Sheinbaum

Olga Sosa Ruiz y Vector Casa de Bolsa: un vínculo que genera sospechas en Tamaulipas de posible huachicol fiscal

Diputada señalada por la OFAC dio contratos a empresario con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Guana o Aldo de Nigris vs Abelito por la salvación

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

Conductores de Ventaneando lanzan fuerte advertencia a Susana Zabaleta tras ataques de Ricardo Pérez contra la prensa

Carlos Salinas de Gortari rompe el silencio en la serie documental ‘PRI: Crónica del Fin’: cuándo y dónde verla

Mujer desata controversia tras afirmar que Christian Nodal ‘no le quitó la mirada’ en un concierto; muestra pruebas

DEPORTES

Team Hawlucha vs Team Machamp:

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”