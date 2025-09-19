Lotería Nacional reporta récord en ventas de sorteo del 15 de septiembre: estos son los estados con mayor participación y premios

CRÉDITO: Gobierno de México

La titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo presentó los resultados del sorteo especial “Número 303, México con M de Migrantes” que se realizó el pasado lunes 15 de septiembre.

Las declaraciones de la representante fueron durante la conferencia de prensa de la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo. Salomón recordó que el sorteo tuvo lugar en el Palacio Postal y se realizó con la suma de 424 millones de pesos así como un premio mayor de 255 millones pesos, este último “Se dividió para tener más ganadores en 10 premios de 25.5 millones de pesos cada uno”.

La titular de la institución, Olivia Salomón Vibaldo, señaló que el sorteo “se convirtió en un cachito de amor que viajó de mano en mano, que unió corazones y que recuerda que nuestra patria nunca olvida su pueblo, esté donde esté, y que su legado de grandeza sigue vivo”.

Los participantes, con la compra de un cachito de 200 pesos, aspiraban a alguno de los 128 premios directos y más de 48 mil premios en total. Las ventas en esta ocasión alcanzaron los 338 millones de pesos, cifra sin precedentes según la titular de Lotería Nacional.

¿Qué estados compraron más boletos de Lotería?

CRÉDITO: Gobierno de México

De acuerdo con Salomón, las entidades que presentaron mayores ventas en este sorteo fueron:

Ciudad de México. Nuevo León. Jalisco. Puebla. Estado de México. Yucatán. Guanajuato. Sonora. Tabasco. Veracruz.

Estos estados encabezaron la compra de boletos, mostrando una amplia respuesta de la ciudadanía, según la funcionaria. Además, informó que el monto a pagar por premios asciende a 222.6 millones de pesos, monto correspondiente a la suma de los números ganadores.

Respecto a la distribución de los premios mayores, Ciudad de México registró tres ganadores, mientras que los otros premios de 25.5 millones de pesos se repartieron entre personas de Morelos, Tabasco y participantes de la venta digital.

La Lotería Nacional comunicó que, para precisar el desglose de resultados y los lugares de cobro, se apuesta por la transparencia y la consulta directa en la página oficial de la institución.

En términos de utilidad, la diferencia entre ventas y pago de premios dejó una utilidad neta de 115.9 millones de pesos. Salomón destacó el respaldo de más de un millón y medio de mexicanos que adquirieron un cachito.

Además, esta edición superó con 182.7 millones de pesos adicionales al sorteo magno del 10 de mayo, que había alcanzado casi 60 millones de ventas digitales, duplicando los resultados de otros sorteos en lo que va del año para la Lotería Nacional.