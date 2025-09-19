México

Destaca Relaciones Exteriores reunión de Carney con empresarios de México y Canadá

Juan Ramón de la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue muy productiva y como resultado se concretó el Plan de Acción 2025-2028

Por Jaqueline Viedma

Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente participó en una reunión en honor a la visita de Mark Carney con empresarios mexicanos y canadienses.(Foto: SRE)

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la participación de Juan Ramón de la Fuente en la reunión en honor al primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde estuvieron presentes más de 200 empresarias y empresarios de ambos países.

Durante este encuentro el titular mexicano, quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó lo que calificó como una reunión sumamente productiva en Palacio Nacional, debido a que “se logró concretar un Plan de Acción 2025-2028, el cual servirá como hoja de ruta para la creación de acciones conjuntas durante ese período de tiempo”.

En la misma publicación se resalta la relevancia de la relación bilateral entre Canadá y México, el cual se posiciona como la tercera nación con mayor inversión en el país, con una presencia de alrededor de 2,933 empresas.

“De 2020 a 2024, las exportaciones mexicanas crecieron 70 % al pasar de 11.1 mil millones de dólares (mmdd) a 18.9 mmdd. De enero a julio de 2025, han continuado creciendo con un aumento de 13 % respecto al mismo periodo de 2024”, comentó la secretaría.

Información en desarrollo...

