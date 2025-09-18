México

Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer relación entre México y Canadá previo a revisión del T-MEC

Ambos respaldaron las inversiones recíprocas y el aumento de la cooperación en los temas de seguridad y migración

Por Omar Tinoco Morales

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum,
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofrece una ceremonia de bienvenida al primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México, México. 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunciaron en Palacio Nacional el acuerdo para fortalecer la relación comercial previo a la revisión de la revisión del T-MEC junto a Estados Unidos.

Sheinbaum y Carney aseguraron estar optimistas de la continuidad del acuerdo comercial con Estados Unidos y apuntaron que las probables modificaciones serán para hacerlo más equitativo.

“Queremos encontrar maneras para que el T-MEC sea más justo”, resaltó el primer ministro candiense.

“El acuerdo de hoy va a reforzar esta asociación”, dijo el candiense, quien dijo que este impulso habrá resultados más rápidos para los países que componen la región de Norteamérica.

Por su parte, Sheinbaum Pardo destacó que el T-MEC ha generado riqueza en la región y por ello apostarán a seguir integrando la economía de los tres países de manera equilibrada.

También hablaron de la cooperación estrecha en materia de seguridad, y así enfrentar desafíos juntos.

Sheinbaum agredeció a Carney el aumento del turismo candiense hacia México, y señaló que nuestro país impulsará medidas para mantener esta relación.

La reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyó a un grupo de empresarios de ambos países.

Mexican President Claudia Sheinbaum hosts
Mexican President Claudia Sheinbaum hosts a welcome ceremony for Canadian Prime Minister Mark Carney at the National Palace, in Mexico City, Mexico, September 18, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

T-MEC, objetivo de la visita de Carney a México

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó este jueves a México para una visita oficial de dos días, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales en un contexto de tensiones derivadas de la política arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump contra los socios del acuerdo comercial T-MEC.

Entre los temas centrales de la agenda se encuentra la próxima revisión del T-MEC, programada para 2026.

La visita de Carney sigue al viaje realizado por Sheinbaum a Canadá en junio, donde participó en la Cumbre del G7 en Kananaskis.

Las conversaciones entre ambos mandatarios abordaron temas de seguridad, infraestructura, inversiones, energía y comercio, con el objetivo de profundizar la asociación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad norteamericana.

