Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026

Mark Carney, primer ministro de Canadá, confirmó su asistencia a la final de la Copa Mundial 2026 (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, sostuvieron una reunión con motivo de la revisión del T-MEC y el fortalecimiento comercial. Con la proximidad de la Copa Mundial 2026, el ministro Carney adelantó que la representante del poder ejecutivo federal del país estará en la final del torneo de la FIFA.

Este jueves 18 de septiembre ofrecieron una conferencia desde Palacio Nacional y, el político canadiense comentó detalles sobre la participación de ambas naciones para el Mundial 2026. Precisó que Sheinbaum es una de las invitadas a la final de la Copa del Mundo, por lo que estarán coincidiendo en este evento deportivo.

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio de 2026 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Cabe recordar que la inauguración se realizará en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) en la Ciudad de México el 11 de junio y la mandataria explicó que su boleto, otorgado por la FIFA, para el juego inicial lo regalaría.

Sheinbaum estará en la final del Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

Canadá y México refuerzan compromiso para el Mundial 2026

Durante la reunión de los gobiernos de Canadá y México, Mark Carney resaltó la importancia de los preparativos que están realizando para la Copa Mundial de la FIFA. Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del campeonato, el primer ministro canadiense enalteció la importancia del trabajo en conjunto.

“Dentro de nueve meses, el juego de la Copa del Mundo vendrá a nuestras costas; Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones para 36 países, y lo que es el Mundial más grande. Para Canadá y México esto supone una vuelta a ser anfitriones, ya que hemos sido anfitriones mundiales donde hemos visto a Pelé triunfando en el Azteca y Maradona con la mano de dios”, compartió.

El intercambio de obsequios entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney en el Palacio Nacional ofreció un anticipo simbólico de la colaboración que definirá la organización conjunta del Mundial FIFA 2026. En el encuentro, la presidenta de México entregó un huipil y un alebrije de jaguar al primer ministro de Canadá, quien correspondió con un rompevientos de la selección canadiense y un balón en alusión al torneo, según imágenes difundidas por el gobierno mexicano.

Tanto México como Canadá tendrán 10 partidos, cada uno. Toronto y Vancouver serán las sedes mundialistas canadienses, mientras que en México tendrá como ciudades anfitrionas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la capital del país recibirá la inauguración del torneo.