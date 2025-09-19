México Deportes

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026

Mark Carney resaltó la importancia de la cooperación de los tres países que serán coanfitriones para el torneo de la FIFA

Por Luz Coello

Guardar
Mark Carney, primer ministro de
Mark Carney, primer ministro de Canadá, confirmó su asistencia a la final de la Copa Mundial 2026 (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, sostuvieron una reunión con motivo de la revisión del T-MEC y el fortalecimiento comercial. Con la proximidad de la Copa Mundial 2026, el ministro Carney adelantó que la representante del poder ejecutivo federal del país estará en la final del torneo de la FIFA.

Este jueves 18 de septiembre ofrecieron una conferencia desde Palacio Nacional y, el político canadiense comentó detalles sobre la participación de ambas naciones para el Mundial 2026. Precisó que Sheinbaum es una de las invitadas a la final de la Copa del Mundo, por lo que estarán coincidiendo en este evento deportivo.

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio de 2026 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Cabe recordar que la inauguración se realizará en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) en la Ciudad de México el 11 de junio y la mandataria explicó que su boleto, otorgado por la FIFA, para el juego inicial lo regalaría.

Sheinbaum estará en la final
Sheinbaum estará en la final del Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

Canadá y México refuerzan compromiso para el Mundial 2026

Durante la reunión de los gobiernos de Canadá y México, Mark Carney resaltó la importancia de los preparativos que están realizando para la Copa Mundial de la FIFA. Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio del campeonato, el primer ministro canadiense enalteció la importancia del trabajo en conjunto.

“Dentro de nueve meses, el juego de la Copa del Mundo vendrá a nuestras costas; Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones para 36 países, y lo que es el Mundial más grande. Para Canadá y México esto supone una vuelta a ser anfitriones, ya que hemos sido anfitriones mundiales donde hemos visto a Pelé triunfando en el Azteca y Maradona con la mano de dios”, compartió.

El intercambio de obsequios entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney en el Palacio Nacional ofreció un anticipo simbólico de la colaboración que definirá la organización conjunta del Mundial FIFA 2026. En el encuentro, la presidenta de México entregó un huipil y un alebrije de jaguar al primer ministro de Canadá, quien correspondió con un rompevientos de la selección canadiense y un balón en alusión al torneo, según imágenes difundidas por el gobierno mexicano.

Tanto México como Canadá tendrán 10 partidos, cada uno. Toronto y Vancouver serán las sedes mundialistas canadienses, mientras que en México tendrá como ciudades anfitrionas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la capital del país recibirá la inauguración del torneo.

Temas Relacionados

Copa Mundial 2026FIFAMark CarneyClaudia Sheinbaummexico-deportes

Más Noticias

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

El “Golden Boy Promotions” se lanzó contra el ex campeón mexicano por la actuación que dio

Óscar de la Hoya calificó

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Durante su visita al Dodger Stadium, el piloto mexicano elogió la actitud del boxeador tras perder sus títulos en Las Vegas

“Checo” Pérez manda mensaje de

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

El ex defensa americanista volverá a la institución, pero ahora con nuevas funciones enfocadas a fortalecer al equipo femenil

Luis Fuente regresa al club

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

El tapatío tuvo una trilogía de combates contra el peleador de Kazajistán

Ex rival de Canelo Álvarez

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

El extremo mexicano cumplió 22 años el mismo día que disputó su primer partido en el torneo más importante de Europa

Rodrigo Huescas debuta y da
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carney reconoce que hay cárteles

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

‘Mi amigo robot’ será exhibida

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Guana explica por qué ‘traicionó’ a Dalílah y Shiky al nominarlos

Surgen rumores de reconciliación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma tras posible viaje juntos a Japón

Sylvia Pasquel pide a la prensa que se enfoque en los Aguilar y deje en paz a su famosa familia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

DEPORTES

“Checo” Pérez manda mensaje de

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez