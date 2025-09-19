México

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

El primer ministro aseguró que ambos países ya se encuentran trabajando para llevar a los integrantes de los cárteles ante la justicia

Por Guadalupe Fuentes

Conferencia de prensa con la
Conferencia de prensa con la mandataria Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney

Durante la conferencia de prensa ofrecida por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, Carney aseguró que existen cárteles mexicanos que operan en Canadá, así como organizaciones criminales de su país en México.

La declaración fue hecha luego de ser cuestionado por un periodista sobre la cooperación bilateral de los países ante la crisis de seguridad que viven actualmente.

Expresó que las pandillas originarias de Canadá que operan en México, así como los cárteles mexicanos, operan bilateralmente, por lo que se requiere de la unión de ambos países para que haya un intercambio de información, seguimiento y vigilancia.

“He de decir que sí hay cárteles de un país en otro, pero también viceversa...Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación”, declaró el primer ministro.

El primer ministro de Canadá
El primer ministro de Canadá y la presidenta dieron a conocer que trabajan en conjunto para mejorar las condiciones de seguridad en ambos países.

No obstante, el mandatario recalcó la importancia de discutir y priorizar el desarrollo de temas clave en materia de ciberseguridad, injerencia extranjera y defensa.

“Lo que hemos acordado el día de hoy es el refuerzo de esa cooperación en el área de seguridad respecto a ese hecho en particular, las actividades serán en ambos países y por ello es importante la cooperación”, aseguró Carney.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la colaboración de ambos países es llevada a cabo con respeto mutuo de las soberanías de cada uno. Buscando siempre garantizar la seguridad de los territorios.

“Buscamos la mejor forma de cooperar y coordinarnos para garantizar la seguridad en nuestros países”, afirmó la mandataria.

Además, Sheinbaum explicó que México tiene interés en conocer las experiencias canadienses en materia de seguridad fronteriza y en adoptar mejores prácticas.

“Ellos recientemente también fortalecieron su frontera a través de distintos mecanismos; nos interesa saber cómo lo hicieron. Evidentemente, en el marco de nuestras soberanías, la cooperación y la colaboración es parte de este plan de acción que hemos acordado”, señaló.

Según el comunicado emitido por autoridades de Canadá, el primer ministro Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron durante su encuentro “las prioridades conjuntas, entre las que se incluyen la cooperación continua en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la preparación para situaciones de emergencia y las medidas para hacer frente al cambio climático”

Esta es la primera visita que realiza el primer ministro canadiense a México, la cual ocurre en medio de los cambios arancelarios encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

