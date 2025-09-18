Poncho de Nigris reacciona al enfrentamiento de Shiky y Aldo: “Qué necesidad”

Aldo de Nigris. (ViX)

En el más reciente episodio de La Casa de los Famosos México, un tenso desencuentro entre Shiky y Aldo de Nigris evidenció las fricciones internas persistentes en el reality, a pesar de la supuesta disolución de equipos.

El episodio giró en torno a una dinámica de ‘Congelados’ que tuvo como punto crucial la sorpresiva llegada de Leticia Guajardo, apodada ‘Doña Alegría’, abuela materna de Aldo y madre de Poncho de Nigris.

La visita culminó con un emotivo adiós que llevó a Aldo de Nigris a las lágrimas, recibiendo el consuelo inmediato de los participantes del Cuarto Noche, quienes formaron un círculo con las manos, acompañando a su compañero en el momento sensible.

Mientras tanto, integrantes del Cuarto Día, entre ellos Shiky, Dalílah Polanco y Guana, permanecieron al margen de esa muestra de solidaridad inicial, integrándose al abrazo grupal después.

Shiky manifestó su molestia cuestionando la aparente exclusión. Durante el intercambio de opiniones, Aldo ofreció una disculpa, que no había sido personal, aunque manifestó que el tema ya se está haciendo más grande de lo que debería.

Poncho de Nigris salta para defender a su sobrino: “Hay que poner límites”

(Captura X)

La escena dejó al descubierto las divisiones persistentes entre los antiguos grupos de la casa, conocidas como Cuarto Noche y Cuarto Día, pese a que oficialmente la dinámica de equipos habría terminado.

El impacto psicológico del incidente quedó reflejado luego, durante una charla en el patio entre Dalílah Polanco y Guana, quienes reflexionaron sobre la percepción pública que podría generar lo ocurrido.

Guana expresó su inquietud respecto al efecto negativo en la imagen de Shiky, señalando: “Creo que no sabemos cómo se está viendo todo esto allá afuera, o sabemos si esto que pasó ahorita la gente lo vea como ‘ay pin... Shiky, le quiso quitar el momento’ o algo así, que se vea totalmente del otro lado. Siento que él tiene las de perder”.

Afuera de La Casa de los Famosos México también hubo reacciones. Poncho de Nigris, tío de Aldo, compartió un mensaje en X que dice: “El Shiky creyó que podía seguir siendo una perrita de la fama siempre, pero Aldito le puso un alto”. Y añadió su propia opinión: “Qué necesidad de amargar bonitos momentos. Hay que poner límites”.

Este episodio añade un nuevo capítulo a las tensiones en la convivencia dentro del popular programa, donde incluso pequeños gestos pueden derivar en momentos de alta carga emocional y repercusiones más allá de las paredes de la casa.