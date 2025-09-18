México

JNS dará concierto en la Feria de San Miguel y tendrá una invitada especial

El evento musical tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre en este evento que se llevará a cabo en Uriangato, Guanajuato

Por Omar Martínez

Guardar
JNS anuncio concierto en en
JNS anuncio concierto en en la Feria de San Miguel. Foto Instagram/@grupojns.

El grupo de pop JNS dará un concierto en la Feria de San Miguel Allende, de acuerdo con un anuncio publicado en sus redes sociales oficiales.

La agrupación que interpreta exitosos temas como Enferma de amor, Pepe, Corazón Confidente, Entre azul y buenas noches, por mencionar algunas canciones, ya se encuentra preparando este concierto.

El evento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en este lugar, que se realizará en Uriangato, en el estado de Guanajuato, como parte de los festejos de la Feria de San Miguel.

La agrupación de pop noventera aclaró que no estarán solas, ya que tendrán una invitada especial para este concierto, el cual espera a cientos de personas.

“Uriangato… ¡Allá vamos! El 24 de septiembre nos vemos en la Feria San Miguel para compartir una noche llena de música y recuerdos", escribió la agrupación en sus distintas redes sociales oficiales.

"Allá nos vemos", escribió JNS
"Allá nos vemos", escribió JNS en sus redes sociales para promocionar el concierto. Foto: Instagram/grupojns.

Se trata de Litzy, quien se unirá a la agrupación a la cual perteneció para cantar las diferentes melodías, tanto de ella misma como de este conjunto musical.

“Y no vamos solas…@litzyoficialse une a esta fiesta 🔥Prepárense para cantar y bailar con nosotras como nunca", escribió JNS en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, mostraron un cartel promocional donde se aprecia a las tres integrantes de JNS: Melissa, Angie y Regina y a Litzy, que será invitada especial para este evento.

Litzy será invitada especial para
Litzy será invitada especial para este concierto el 24 de septiembre. Foto: Instagram/grupojns.

La Feria de San Miguel es una celebración tradicional en honor a San Miguel Arcángel, cuya fecha principal suele coincidir con el 29 de septiembre.

Este evento se realiza en distintas localidades de países de habla hispana, destacándose especialmente en ciudades de México y España.

El concierto será en el Auditorio Nacional con ya tres fechas confirmadas. Crédito: Instagram/@boboproducciones

Breve historia de Litzy

Litzy es una cantante y actriz mexicana originaria de la Ciudad de México. Inició su carrera en la música como integrante del grupo pop Jeans, con el que alcanzó reconocimiento en la década de 1990.

Tras su salida de la agrupación, emprendió una carrera como solista y lanzó varios álbumes, consolidando su presencia en la industria musical.

Posteriormente, Litzy incursionó en la actuación, especialmente en telenovelas y series de televisión, tanto en México como en otros países de habla hispana.

Litzy ha destacado en el
Litzy ha destacado en el mundo de la música y la actuación. Foto: Instagram@litzyoficial.

Entre sus trabajos más destacados en televisión se encuentran Amarte así, Frijolito, Dame chocolate y Una maid en Manhattan, producciones en las que interpretó papeles protagónicos.

La trayectoria de Litzy abarca tanto el ámbito musical como el actoral, situándola como una figura reconocida en el entretenimiento latinoamericano.

Temas Relacionados

JNSMúsicaConciertoConciertos en MéxicoConcierto en MéxicoFeria de San MiguelLitzymexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Se viven momentos de tensión en la octava semana de nominación

La Casa de los Famosos

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

El partido correspondiente de la fecha 1 terminó sin anotaciones pese a que Guadalajara tuvo un penalti

Las Chivas y los Tigres

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Han surgido rumores de posibles bajas y nuevas incorporaciones para la cobertura de la Copa Mundial 2026

Quién es el conductor de

Profepa desmantela aserraderos ilegales en el Estado de México y Morelos

La Procuraduría informó el aseguramiento de vehículos, maquinaria y más de 35 metros cúbicos de madera

Profepa desmantela aserraderos ilegales en

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

El Mencho ahora es ahora señalado como “el nuevo Rey de la Droga”

¿Cómo el CJNG arrebató al
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cómo el CJNG arrebató al

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

Localizan muerto a recluso en penal de Ahome de Sinaloa: suman dos en ocho días

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

Poncho de Nigris reacciona al enfrentamiento de Shiky y Aldo: “Qué necesidad”

Yuya desata rumores de boda con el cantante Siddhartha, papá de su hijo, por vestido de novia

Melenie Carmona habla del noviazgo de Alicia Villarreal con un influencer 11 años menor que ella: “No lo conozco”

DEPORTES

Las Chivas y los Tigres

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido