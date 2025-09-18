JNS dará concierto en la Feria de San Miguel y tendrá una invitada especial

JNS anuncio concierto en en la Feria de San Miguel. Foto Instagram/@grupojns.

El grupo de pop JNS dará un concierto en la Feria de San Miguel Allende, de acuerdo con un anuncio publicado en sus redes sociales oficiales.

La agrupación que interpreta exitosos temas como Enferma de amor, Pepe, Corazón Confidente, Entre azul y buenas noches, por mencionar algunas canciones, ya se encuentra preparando este concierto.

El evento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en este lugar, que se realizará en Uriangato, en el estado de Guanajuato, como parte de los festejos de la Feria de San Miguel.

La agrupación de pop noventera aclaró que no estarán solas, ya que tendrán una invitada especial para este concierto, el cual espera a cientos de personas.

“Uriangato… ¡Allá vamos! El 24 de septiembre nos vemos en la Feria San Miguel para compartir una noche llena de música y recuerdos", escribió la agrupación en sus distintas redes sociales oficiales.

"Allá nos vemos", escribió JNS en sus redes sociales para promocionar el concierto. Foto: Instagram/grupojns.

Se trata de Litzy, quien se unirá a la agrupación a la cual perteneció para cantar las diferentes melodías, tanto de ella misma como de este conjunto musical.

“Y no vamos solas…@litzyoficialse une a esta fiesta 🔥Prepárense para cantar y bailar con nosotras como nunca", escribió JNS en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, mostraron un cartel promocional donde se aprecia a las tres integrantes de JNS: Melissa, Angie y Regina y a Litzy, que será invitada especial para este evento.

Litzy será invitada especial para este concierto el 24 de septiembre. Foto: Instagram/grupojns.

La Feria de San Miguel es una celebración tradicional en honor a San Miguel Arcángel, cuya fecha principal suele coincidir con el 29 de septiembre.

Este evento se realiza en distintas localidades de países de habla hispana, destacándose especialmente en ciudades de México y España.

Breve historia de Litzy

Litzy es una cantante y actriz mexicana originaria de la Ciudad de México. Inició su carrera en la música como integrante del grupo pop Jeans, con el que alcanzó reconocimiento en la década de 1990.

Tras su salida de la agrupación, emprendió una carrera como solista y lanzó varios álbumes, consolidando su presencia en la industria musical.

Posteriormente, Litzy incursionó en la actuación, especialmente en telenovelas y series de televisión, tanto en México como en otros países de habla hispana.

Litzy ha destacado en el mundo de la música y la actuación. Foto: Instagram@litzyoficial.

Entre sus trabajos más destacados en televisión se encuentran Amarte así, Frijolito, Dame chocolate y Una maid en Manhattan, producciones en las que interpretó papeles protagónicos.

La trayectoria de Litzy abarca tanto el ámbito musical como el actoral, situándola como una figura reconocida en el entretenimiento latinoamericano.