Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

La intérprete de JNS comenzó las celebraciones por sus 40 años. (RS)

Regina Murguía, integrante de JNS, comenzó los festejos por sus 40 años en medio de su recuperación luego de someterse a una cirugía donde le extirparon pólipos cancerosos.

Hace unos días, sus compañeras de agrupación dieron a conocer que la intérprete estaba en recuperación y la cirugía había sido un éxito; de igual forma, Murguía se manifestó en sus redes sociales con mensajes de gratitud y reflexión.

La cantante compartió una historia en Instagram, donde reveló que la cirugía fue exitosa. (Foto: @murguiaregina, Instagram)

Pese a que se sabía que el regreso de la cantante a los escenarios era inminente, propios y extraños se sorprendieron al ver que adelantó su celebración de cumpleaños con una parte sus seres queridos.

“Comenzamos los festejos cumpleañeros. Gracias guapas”, se lee en una historia de Instagram.

Regina Murguía adelanta su celebración de cumpleaños tras operación

Cabe mencionar que será el próximo 14 de agosto cuando la cantante de música pop cumpla 40 años, pero en esta ocasión no será nada parecido a años anteriores, pues recientemente fue operada de pólipos que resultaron ser cancerosos.

A través de su cuenta personal, Murguía compartió varias instantáneas en las que se dejó ver animada y con gratitud de poder compartir un momento íntimo con sus amigas y colegas.

(captura de pantalla)

Karla Díaz, exintegrante de la agrupación, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a su amiga, con quien compartió varias vivencias arriba de los escenarios.

“Mis hermanas por siempre. Las amo con todo mi corazón”, escribió, palabras que también estuvieron dedicadas a Regina y Angie Taddei.

Regina Murguía aseguró estar más viva que nunca

Cabe recordar que después de su operación, la artista compartió un mensaje en el que aseguró estar más viva que nunca tras haber vivido un proceso “transformador”.

"Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa", expresó.

Además de reflexionar sobre la importancia de la salud y la vitalidad de cuidarse, agradeció el cariño y apoyo que le han brindado su familia y amigos.

“Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar”, concluyó.

(Captura de pantalla)

Tal y como se mencionó en una reciente entrevista, Regina Murguía regresó a los escenarios la noche de este 8 de agosto con un concierto en Puebla, por lo que se espera que siga presente en el resto de los shows que tiene programados la agrupación.