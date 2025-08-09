México

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

En medio de su recuperación, la cantante festejó haber llegado a los 40 años junto a sus seres queridos

Por Jazmín González

Guardar
La intérprete de JNS comenzó
La intérprete de JNS comenzó las celebraciones por sus 40 años. (RS)

Regina Murguía, integrante de JNS, comenzó los festejos por sus 40 años en medio de su recuperación luego de someterse a una cirugía donde le extirparon pólipos cancerosos.

Hace unos días, sus compañeras de agrupación dieron a conocer que la intérprete estaba en recuperación y la cirugía había sido un éxito; de igual forma, Murguía se manifestó en sus redes sociales con mensajes de gratitud y reflexión.

La cantante compartió una historia
La cantante compartió una historia en Instagram, donde reveló que la cirugía fue exitosa. (Foto: @murguiaregina, Instagram)

Pese a que se sabía que el regreso de la cantante a los escenarios era inminente, propios y extraños se sorprendieron al ver que adelantó su celebración de cumpleaños con una parte sus seres queridos.

Comenzamos los festejos cumpleañeros. Gracias guapas”, se lee en una historia de Instagram.

Regina Murguía adelanta su celebración de cumpleaños tras operación

Cabe mencionar que será el próximo 14 de agosto cuando la cantante de música pop cumpla 40 años, pero en esta ocasión no será nada parecido a años anteriores, pues recientemente fue operada de pólipos que resultaron ser cancerosos.

A través de su cuenta personal, Murguía compartió varias instantáneas en las que se dejó ver animada y con gratitud de poder compartir un momento íntimo con sus amigas y colegas.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Karla Díaz, exintegrante de la agrupación, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un mensaje a su amiga, con quien compartió varias vivencias arriba de los escenarios.

Mis hermanas por siempre. Las amo con todo mi corazón”, escribió, palabras que también estuvieron dedicadas a Regina y Angie Taddei.

Regina Murguía aseguró estar más viva que nunca

Cabe recordar que después de su operación, la artista compartió un mensaje en el que aseguró estar más viva que nunca tras haber vivido un proceso “transformador”.

"Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa", expresó.

Además de reflexionar sobre la importancia de la salud y la vitalidad de cuidarse, agradeció el cariño y apoyo que le han brindado su familia y amigos.

“Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar”, concluyó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tal y como se mencionó en una reciente entrevista, Regina Murguía regresó a los escenarios la noche de este 8 de agosto con un concierto en Puebla, por lo que se espera que siga presente en el resto de los shows que tiene programados la agrupación.

Temas Relacionados

Regina MurguíaJNSmexico-entretenimiento

Más Noticias

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Tigres, Puebla, Toluca y Pachuca son los clubes de la Liga MX que aún pueden pelear por trofeo internacional

Leagues Cup 2025: esta será

¿Qué estaciones del Metrobús no darán servicio el próximo 10 de agosto y por qué?

De acuerdo con la información oficial del evento, la carrera dará inicio a las 6:00 de la mañana y se realizará en bloques, de modo que habrá cierres viales y suspensión de servicios en el transporte público

¿Qué estaciones del Metrobús no

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

El habitante derrocha carisma y ya se perfila como favorito para llegar a la final

Los mejores memes que ha

Muere el hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso

Luis Armando Reynoso Femat, padre del fallecido, militó en el Partido Acción Nacional y fue gobernador de Aguascalientes entre 2004 y 2010

Muere el hijo del exgobernador

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, emitió un comunicado en el que aseguró que ambas naciones “usarán todas las herramientas” para combatir a los cárteles de manera conjunta

SRE respalda colaboración con EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE respalda colaboración con EEUU

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que ha

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación hoy 8 de agosto

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

Resucitan polémica de Niurka y otras famosas contra Ninel Conde: “Tenían razón”

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

DEPORTES

Leagues Cup 2025: esta será

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”