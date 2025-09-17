Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (X/@senad_paraguay)

Las autoridades de Paraguay informaron la expulsión de su país de Hernán Bermúdez Requena, quien es considerado un capo mexicano ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Poco después, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó los hechos .

“Se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra", escribió el funcionario mexicano a través de sus redes sociales.

Poco antes y a través de su cuenta de X, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay aseguró que dicho país no representa un refugio para los integrantes del crimen organizado internacional.

"Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG“, añade el informe de la institución de Paraguay.

A dicho sujeto se le conoce como Comandante H, uno de los principales objetivos criminales para las autoridades mexicanas. Las fotografías compartidas por la SENAD muestran al hombre con una playera naranja y quien es custodiado por agentes de seguridad armados.

Otra de las imágenes muestra al hombre que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco siendo llevado por los agentes a un avión mientras usa un chaleco color negro.

“En Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional", añade la institución.

Asimismo, García Harfuch señala que la expulsión del hombre mencionado fue posible debido a que no entró ni contaba con una estancia lugar en el país. El llamado Comandante H fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre.

De una casa con alberca en Paraguay a una cárcel de máxima seguridad en el Edomex

La captura del hombre fue realizada en una residencia con alberca, en la cual también fueron halladas joyas, fajos de dinero, una botella de vino italiano, entre otros objetos.

De manera reciente, elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), todos ellos de México, acudieron para concretar el traslado del hombre.

Cuando el supuesto líder de La Barredora, grupo logado al CJNG, llegue a México será llevado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 de Almoloya, un penal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Dicho sujeto fue funcionario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. “Vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México", aseguró el exgobernador tras al detención de su exsecretario de Seguridad.