México

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

“En Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, destaca el país

Por Luis Contreras

Guardar
Fue secretario de Seguridad de
Fue secretario de Seguridad de Tabasco (X/@senad_paraguay)

Las autoridades de Paraguay informaron la expulsión de su país de Hernán Bermúdez Requena, quien es considerado un capo mexicano ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Poco después, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó los hechos .

“Se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra", escribió el funcionario mexicano a través de sus redes sociales.

Poco antes y a través de su cuenta de X, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay aseguró que dicho país no representa un refugio para los integrantes del crimen organizado internacional.

Será llevado al Altiplano en el Edomex. (Crédito: SSPC)

"Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG“, añade el informe de la institución de Paraguay.

A dicho sujeto se le conoce como Comandante H, uno de los principales objetivos criminales para las autoridades mexicanas. Las fotografías compartidas por la SENAD muestran al hombre con una playera naranja y quien es custodiado por agentes de seguridad armados.

Omar García Harfuch agradeció la
Omar García Harfuch agradeció la colaboración con las autoridades de Paraguay (X/@senad_paraguay)

Otra de las imágenes muestra al hombre que fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco siendo llevado por los agentes a un avión mientras usa un chaleco color negro.

“En Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional", añade la institución.

Asimismo, García Harfuch señala que la expulsión del hombre mencionado fue posible debido a que no entró ni contaba con una estancia lugar en el país. El llamado Comandante H fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre.

Fue detenido el 12 de
Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

De una casa con alberca en Paraguay a una cárcel de máxima seguridad en el Edomex

La captura del hombre fue realizada en una residencia con alberca, en la cual también fueron halladas joyas, fajos de dinero, una botella de vino italiano, entre otros objetos.

De manera reciente, elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), todos ellos de México, acudieron para concretar el traslado del hombre.

(X/@senad_paraguay)
(X/@senad_paraguay)

Cuando el supuesto líder de La Barredora, grupo logado al CJNG, llegue a México será llevado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 de Almoloya, un penal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Dicho sujeto fue funcionario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. “Vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México", aseguró el exgobernador tras al detención de su exsecretario de Seguridad.

Temas Relacionados

CJNGHernán Bermúdez RequenaParaguayLa BarredoraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Regañan a Galilea Montijo por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

Madres buscadoras increpan a Abelina López en el desfile militar de Acapulco para pedir por sus desaparecidos | Video

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”