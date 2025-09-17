México

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

El mando Miguel Ángel López Martínez fue revelado de su cargo frente a la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco

Por Ale Huitron

Foto: X/@TabascoJavier
El General Miguel Ángel López Martínez fue sustituido del mando frente a la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, por el Comandante General de Brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera, luego de revelar en julio pasado la existencia de una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado.

En una ceremonia oficial llevada a cabo este martes, el general Adame Cabrera tomó protesta y posesión como comandante de la 30 Zona Militar.

La toma de protesta se realizó en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, en la que asistió el gobernador Javier May Rodríguez, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Efraín Reséndez Bocanegra y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Marco Rosendo Medina Filigrana.

Foto: X/@TabascoJavier
A través de sus redes sociales, el gobernador del estado le deseó éxito en su nueva encomienda al general Adame Cabrera en la labor conjunta para mantener la seguridad.

“Deseamos mucho éxito en esta importante encomienda y con quien trabajaremos de manera coordinada para seguir manteniendo la paz en nuestro estado", señaló.

Además, agradeció el trabajo realizado por el general López Martínez frente a la 30 Zona Militar y destacó que tuvo resultados visibles.

“Agradecemos también, al General Miguel Ángel López Martínez, por el compromiso que mostró con resultados palpables en Tabasco, misión cumplida y mucho éxito en sus próximos encargos", detalló.

Foto: X/@TabascoJavier
“En el Gobierno del Pueblo, nuestro objetivo más importante es la seguridad de las familias tabasqueñas”, finalizó el gobernador en su mensaje ante el cambio de mando.

Cabe recordar que el general Miguel Ángel López Martínez tomó el cargo el pasado mes de febrero, en medio de la realización de cambios de mando en la estructura estatal y federal de seguridad en Tabasco para contener la crisis de violencia.

El general reveló en una entrevista en julio pasado para Grupo Fórmula que el 14 de febrero de este año se expidió una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena y otros presuntos miembros de la organización criminal “La Barredora”.

Además, detalló que ese mismo día, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco huyó de Mérida, Yucatán, con rumbo a Panamá.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera
Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

A siete meses de tomar el cargo, el general Miguel Ángel López Martínez fue sustituido en sus labores. Ante esto, Infobae México pudo conocer que fue transferido a la 6ta Zona Militar con sede en Saltillo, Coahuila.

Esto sucede cuatro días después de que Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay tras un intercambio de información derivado de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que permitió localizarlo.

