Empresa dueña de la pipa que explotó en Iztapalapa indemnizará a las víctimas

La pipa de gas volcó y explotó hacia las 14:20 horas, el saldo es de 57 heridos, 19 de ellos de gravedad CRÉDITO: @JefeVulcanoCova/X

La Transportadora Silza, dueña de la pipa que se volcó y provocó una explosión bajo el puente de la Concordia en Iztapalapa, reiteró su apoyo a las autoridades e informó que indemnizará a las víctimas y a sus familiares.

“Contamos con cuatro pólizas de seguro vigentes, presentadas a la autoridad, adicional al monto asegurado, destinaremos recursos adicionales para asegurar que todas las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo necesarios”, se pudo leer.

Según la información proporcionada por Transportadora Silza, la empresa compareció ante el Ministerio Público y manifestó su voluntad de aportar los recursos económicos necesarios para la reparación del daño. Además, la compañía aseguró que facilitará toda la información que requiera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para avanzar en el proceso.

En materia de respaldo financiero, la empresa informó que cuenta con cuatro pólizas de seguro vigentes, las cuales ya han sido presentadas a las autoridades. Transportadora Silza también anunció que, más allá del monto asegurado, destinará recursos adicionales para garantizar que todas las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo necesarios.

Como parte de las medidas de atención, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habilitó la línea telefónica “55 4609 4432” para que las personas afectadas puedan comunicarse y recibir orientación y acompañamiento. La empresa subrayó que la Fiscalía es el canal oficial para coordinar, junto con la compañía, la entrega de los apoyos correspondientes a las víctimas y sus familias.

Finalmente, Transportadora Silza expresó su agradecimiento a las autoridades de la Ciudad de México, en especial al sector salud, por la atención oportuna y efectiva brindada a quienes resultaron afectados por el accidente.

Información en desarrollo*