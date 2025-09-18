México

Diputado del PT, Amarante Gómez Alarcón, sufre un infarto y es hospitalizado

Miembros de la bancada del PT reconocen que Gómez Alarcón suele mantener un perfil bajo, por lo que no se tienen muchos detalles

Por Andrea Rodríguez Eleuterio


Amarante Gómez Alarcón, militante del PT, sufrió un infarto. Foto: FB/PTNACIONALMX/

El diputado federal Amarante Gómez Alarcón, representante del Partido del Trabajo (PT), fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México como consecuencia de un infarto. El legislador de 68 años de edad ya había superado un episodio similar en el pasado, de acuerdo con fuentes cercanas a la bancada petista.

La confirmación del evento fue hecha pública por el propio PT este miércoles, aunque sin detallar el estado de salud actual del diputado. La responsable de comunicación del grupo parlamentario, Linda García, declaró que es la familia del diputado es quien mantiene actualizados a sus compañeros. Desde el círculo cercano del legislador se insiste en manejar la situación con la mayor privacidad posible y evitar especulaciones sobre el pronóstico.

Gómez Alarcón nació en el municipio de Tenango, entidad de Hidalgo, el 1° de enero de 1957. Inició su carrera política como regidor del ayuntamiento de Pachuca entre 1983 y 1986, según información oficial de la Cámara de Diputados. En la actual LXVI Legislatura (2024-2027), ocupa un escaño por la vía de representación proporcional en la primera circunscripción del país. Reside en Guadalajara, Jalisco, ciudad donde se desempeñó como delegado estatal de su partido.

Al interior del recinto de San Lázaro, el legislador funge como secretario de la Comisión de Seguridad Social y participa en las de Derechos Humanos y Economía Social. Durante el actual periodo legislativo, registra al menos diez intervenciones en tribuna, la más reciente el 1° de julio de 2025 al posicionarse a favor de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.

Miembros de la bancada del PT reconocen que Gómez Alarcón suele mantener un perfil bajo. En ocasiones anteriores, situaciones sobre su salud han sido gestionadas con discreción por su familia y colaboradores, insistió el medio de referencia. Su suplente registrada es Leonor del Rosario Vázquez Valeriano, de acuerdo con los datos oficiales de la Cámara.

El diputado también es integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y, previamente, fue comisionado político nacional en Jalisco entre 1993 y 2023. Esta es su primera experiencia como legislador federal.

El caso recuerda otros recientes en la Cámara, como el del diputado de Morena, Manuel Espino Barrientos, quien también fue internado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral. Tanto diputados como familiares de Espino han confirmado que permanece en terapia intensiva. En el caso de Gómez Alarcón, la bancada del PT permanece a la espera de un parte médico actualizado antes de emitir nuevas comunicaciones públicas.

