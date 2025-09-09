México

PT denuncia persecución política contra Hiram Llergo: “No se vale que se lo hagan a nadie”

El PT denuncia la fabricación de delitos y exige respeto a los principios de la Cuarta Transformación en Tabasco

Por Omar Tinoco Morales

Reginaldo Sandoval, diputado federal por
Reginaldo Sandoval, diputado federal por el Partido del Trabajo. Foto: @DiputadosPTmx

Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal y coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), denunció que la detención de Hiram Llergo Latournerie en Tabasco responde a una persecución política y a la fabricación de delitos, una práctica que, según sus palabras, resulta incompatible con los principios de la Cuarta Transformación.

La reciente liberación de Hiram Llergo Latournerie, dirigente del Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Teapa y coordinador de asesores del partido en el Congreso de Tabasco, desató la inconformidad dentro de las filas petistas.

Sandoval Flores subrayó que en el contexto actual no puede haber presos políticos ni delitos inventados, sin importar la jurisdicción estatal o federal.

El legislador expresó su rechazo a que se recurra a la autoridad para castigar adversarios políticos, evocando prácticas del pasado que, a su juicio, deberían estar superadas.

El caso de Llergo Latournerie
El caso de Llergo Latournerie pone en el centro la preocupación por presos políticos y fabricación de delitos en México. Foto: Facebook/Hiram Llergo Latournerie

“Es injusto que hayan encarcelado al licenciado Hiram sin pruebas, con denuncias anónimas, delitos inventados. No se vale esto que le hicieron aquí a nuestro amigo y no se vale que se lo hagan a nadie, porque estamos en el proceso de la Cuarta Transformación y acabamos de inaugurar una nueva era del sistema de la impartición de Justicia”, afirmó Sandoval Flores.

El respaldo institucional del PT se hizo patente también en la voz de Martín Palacios Calderón, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Tabasco, quien reiteró el apoyo a Llergo Latournerie.

Palacios Calderón enfatizó que el partido siempre respaldará a sus militantes cuando no existan pruebas o antecedentes que los incriminen.

“Hoy estamos ante México diciéndoles que, en el Partido del Trabajo, cuando no hay pruebas o antecedentes que incriminan algún compañero militante del partido, siempre van a tener nuestro respaldo”, manifestó Palacios Calderón.

Por su parte, Hiram Llergo insistió en que su caso constituye una persecución política, aunque reconoció desconocer el origen de la misma.

Llergo Latournerie aseguró que llevará el proceso hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos.

Además, informó que actualmente cuenta con una suspensión definitiva que le permite enfrentar el proceso en libertad y expresó su confianza en que las autoridades respeten la orden de cese inmediato de la prisión preventiva justificada.

El caso ha puesto en el centro del debate la preocupación por la fabricación de delitos y la existencia de presos políticos, así como el impacto que estas situaciones tienen en las familias de los afectados.

Palacios Calderón expresó su rechazo a estas prácticas, señalando que quienes más sufren son los familiares de los implicados, especialmente cuando se ven obligados a abandonar sus hogares.

