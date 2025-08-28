México

Este es el sueldo y grado de estudios de Laura Itzel Castillo, morenista que presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre

La senadora fue elegida por unanimidad y será el relevo de Gerardo Fernández Noroña

Por Jaqueline Viedma

Laura Itzel Castillo agradeció el apoyo de Morena para presidir la mesa directiva del Senado de la República. (Foto: @LauraI_Castillo)

Luego de que la tribuna del Senado acaparara los reflectores públicos el miércoles 27 de agosto, un día después, se ha dado a conocer el nombre de la mujer senadora de Morena que presidirá la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre, Laura Itzel Castillo Juárez fue la elegida para el cargo.

Durante la plenaria de su grupo parlamentario en el recinto legislativo, la senadora Laura Itzel Castillo fue elegida por unanimidad, en reconocimiento a su trayectoria política y social. La propuesta fue presentada por el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien destacó que Castillo Juárez “cuenta con un trabajo propio, reconocido y sólido, por lo que representa con dignidad la conducción de los trabajos legislativos”.

Junto con la presidencia de Castillo Juárez, la bancada morenista definió también por unanimidad a tres integrantes más de la Mesa Directiva: Verónica Camino Farjat, como vicepresidenta; Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, como secretarias.

Al agradecer la confianza depositada en su persona, Castillo Juárez reafirmó su compromiso y la institucionalidad con la que desempeñará su cargo, “les digo con toda convicción que no les voy a fallar, que pondré todo mi empeño en el trabajo legislativo, con institucionalidad, pero sin claudicar en mis principios ni en la lucha de la izquierda en este país”, expresó.

Las y los senadores de Morena votaron por unanimidad el cargo para el que fue postulada Laura Itzel Castillo. (Foto: @MorenaSenadores)

La senadora manifestó también su solidaridad con Gerardo Fernández Noroña tras las recientes agresiones de legisladores priistas y subrayó que Morena mantiene una postura firme para enfrentar los desafíos de la derecha. Indicó además la trascendencia del próximo 1 de septiembre, cuando con la toma de protesta del nuevo Poder Judicial tendrá lugar un acto fundamental para el Senado y para México, recordando el espíritu de lucha de las movilizaciones.

Sueldo y grado de estudios de la morenista Laura Itzel Castillo

La senadora forma parte de la LXVI Legislatura y ocupa el cargo desde el 29 de agosto de 2024, culminando con su labor legislativa el 31 de agosto de 2027, fue elegida por representación proporcional y quien funge como suplente es Blanca Ellizabeth Fiesco Díaz.

Al ocupar un escaño en el Senado, la legisladora no percibe un sueldo, en su lugar, se le proporciona una dieta mensual, la cual llega a un monto neto de 131 mil 874.01 pesos, además de tener las siguientes prestaciones: aguinaldo, seguro de vida institucional y prestaciones de seguridad social como ISSSTE, FOVISSSTE y SAR; según lo estípula el sitio web de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se puede consultar que la futura presidenta de la Mesa Directiva del Senado cuenta con estudios de licenciatura en Arquitectura, bajo el número de cédula: 0737684, expedida en 1928.

