Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Es la segunda ocasión en que el exgobernador del estado es vinculado a proceso (FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Además de ser acusado de tener nexos con el CJNG y con la Organización de los Beltrán Leyva desde 2019.

Castañeda nació el 15 de noviembre de 1969 en Tepic, Nayarit. Inició sus estudios universitarios en Ingeniería Agrónoma, sin embargo, nunca los concluyó. En su lugar realizó diplomados en Formación Parlamentaria y Política Administrativa por la Universidad Autónoma de Nayarit, en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Autónoma de México, además, formó parte del Seminario de Gobernabilidad para los Gobiernos Locales por la George Washington University en Estados Unidos.

Su esposa es Lilia López Torres con quien tuvo dos hijos; Pablo Roberto y Lidy Alejandra. Su carrera política inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano del ex gobernador Ney González.

En 2005 fue electo Diputado en la XXVIII Legislatura del Congreso del estado de Nayarit en la que fue Presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte, y para 2008 se convirtió en presidente municipal de Tepic en el periodo 2008-2011. Este último fue el año en el que solicitó licencia para incorporarse a la candidatura por el gobierno del estado.

Tras solicitar la licencia, ganó las elecciones para ser gobernador de su entidad bajo la coalición “Nayarit nos une”, que era conformada por PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Según datos revelados por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, de 2011 a 2017 Sandoval estuvo relacionado a actividades ilícitas junto con su fiscal Edgar Veytia.

Entre los delitos de los que el Departamento del Tesoro les acusó se encuentra secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, asesinato y robo, además de mantener presuntos vínculos con integrantes del CJNG y con la Organización de los Beltrán Leyva, durante sus funciones públicas.

La esposa de Roberto Sandoval y sus dos hijos también fueron sancionados. (Foto: Departamento del Tesoro)

Sin embargo, el único que fue encarcelado por ello fue Veytia, quien estuvo preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico y por conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, pero en marzo de este año fue liberado.

Tras su liberación cinco familias originarias del estado de Nayarit interpusieron una demanda civil ante un tribunal federal en Estados Unidos en contra del exfiscal, a quien acusaron de actos de tortura realizados directamente por él y por agentes de seguridad bajo su mando entre 2012 y 2017.

Por otra parte, Sandoval Castañeda fue detenido hasta 2021 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a su hija Lydi Alejandra durante un operativo en Nuevo León. Antes de su detención fue buscado en Nayarit, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR)

Desde ese entonces el exgobernador de Nayarit se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 “El Rincón”, en Tepic, luego de haber sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos electorales.

En cuanto a al resto de su familia, tanto su esposa como sus dos hijos enfrentaron sanciones en Estados Unidos por complicidad y por mantener bienes ilícitos a su nombre, y en 2020 la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México informó que tras las sanciones emitidas en su contra, tanto Roberto Sandoval como su esposa, hijos y familia inmediata no podrían recibir visas estadounidenses.

El pasado 10 de septiembre Sandoval fue declarado culpable de falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de un terreno en el municipio de San Blas en 2012.

Según documentos, el exgobernador falsificó la firma del dueño de un terreno de 58 hectáreas para lograr que la propiedad quedara a su nombre.