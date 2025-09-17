Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera: los cantantes que se han presentado ante narcotraficantes

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera son algunos de los artistas que se han aceptado tener presentaciones privadas con cárteles. (EFE|IG)

Tras la presentación al interior de un penal de Hermosillo en la que participó presuntamente el cantante Natanael Cano, te mostramos a algunos de los cantantes del regional mexicano que han aceptado realizar presentaciones a personas involucradas al CJNG y otros. Unos por protección y otros para romper prohibiciones.

Natanael Cano

El cantante de corridos tumbados se negó a seguir con las indicaciones del gobierno estatal e interpretó una tema en el hace mención de El Chapo (cortesía Breakfast Live)

El cantante de corridos tumbados ha sido involucrado en distintas polémicas en las que se le ha vinculado con cárteles de narcotráfico en México. Una de esas es cuando en el espectáculo que ofreció en el Palenque de la Feria de San Marcos interpretó corridos prohibidos pese a prohibiciones del gobierno estatal de Aguascalientes.

"El Chapo" (REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA)

Por otra parte, Cano no solo desobedeció las restricciones, sino que también lanzó críticas hacia las medidas impuestas, dejando clara su postura frente a la censura de este tipo de música. Además, cantó el tema “Pacas de billetes”, que es conocido por incluir referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán, como una forma de externar su desacuerdo. Al finalizar la canción también dejó el escenario.

Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz testifica contra Ángel del Villar. (FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM)

En marzo de este año el cantante se hizo tendencia en redes sociales luego de declararse culpable frente a una fiscalía de EE.UU de realizar presentaciones a personajes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información fue revelada luego de que el cantante aceptara cooperar con el FBI durante el juicio de Ángel Villar, dueño de la disquera DEL Récords. Gerardo Ortiz fungió como uno de los testigos en el juicio y anteriormente se declaró culpable y admitió haber participado en al menos seis presentaciones para dicho cártel.

La confesión del cantante se mantuvo en secreto hasta el martes 18 de marzo, cuando el fiscal federal Alex Schwab habló en la Corte sobre la participación de Ortiz en la conspiración por violar la Ley Kingping; una ley en laque se prohíbe el acceso al sistema financiero estadounidense a narcotraficantes y sus empresas.

Jenni Rivera

La cantante tuvo que pagar y realizar presentaciones para garantizar su seguridad (EFE/ Paul Buck)

Según un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), la llamada “diva de la banda”, Jenni Rivera, era contratada por Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” a través de José Carlos Salinas Rodríguez “El Charly”, integrante del grupo Torrente.

“Carlos se encargaba de llevarle a La Barbie grupos como Pesado, Intocable y a cantantes como Jenni Rivera”, según declaró ante la FGR el testigo protegido en 2015.

Por otra parte, en diversas entrevistas que dio el exmánager de Rivera, Gabriel Vázquez, mencionó que la cantante se vio obligada a pagar fuertes cantidades de dinero y presentarse ante narcotraficantes para garantizar su seguridad al momento de realizar sus presentaciones.