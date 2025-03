Además de Gerardo Ortíz, Juan Gabriel, Vicente Fernández y otros también le han cantado a figuras del narco

Además de Gerardo Ortiz, otros famosos también han actuado para figuras del narco. |Fotos: Cuartoscuro

Gerardo Ortíz se volvió tendencia la tarde de este 19 de marzo, cuando se dio a conocer que se declaró culpable de haber hecho conciertos para cárteles mexicanos.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el cantante de éxitos como “Tal como eres” y ”La última sombra" admitió haber conspirado para violar una ley federal de Estados Unidos, pues negoció e hizo conciertos con un promotor ligado a carteles de narcotráfico mexicanos.

La información se dio a conocer por medio de la Fiscalía de EE.UU en el juicio contra Ángel Del Villar, director ejecutivo de Del Records, quien fue acusado de infringir la Ley de Deisgnación de Cabecillas del Narcotráfico y está detenido desde 2022.

Gerardo Ortiz admite haber cantado para cárteles mexicanos. (Foto AP/Felix Marquez)

Sin embargo, Gerardo Ortíz, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no es el único cantante que ha sido ligado con figuras del narco, pues en años pasados nombres como Vicente Fernández, Paquita la del Barrio, Gloria Trevi, Yuri, entre otros, también han sido relacionados con cárteles mexicanos.

Otros famosos que han sido relacionados con figuras del narco

A lo largo de los años diversos artistas han sido relacionados con figuras del narco, y aunque muchos lo han negado, José Luis Rodríguez, conocido como el ‘Puma’, rompió el silencio en una entrevista para el medio Semana en 2023.

De acuerdo con el intérprete venezolano, varios de sus colegas se presentaron en fiestas para el narco en los años noventa, pero aseguró que en esa época no se sabía para quien se presentaban.

“Eso no es un secreto. Todos fuimos a cantarles a esos señores. Canté para mafiosos, como lo hicieron muchos otros en esa época, porque no sabíamos quién nos contrataba: Vicente Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel, Franco de Vita, todos fuimos”, afirmó.

El cantante El Puma reveló que se presentó para algunos capos, al igual que otros colegas. (flickr)

Además de El Puma, otro de los artistas que respondió sin tapujos sobre su relación con el narco fue Cepillín, quien en 2020 confesó para diversos medios que había actuado para varios narcotraficantes.

“Para todos, menos para el Chapo”, respondió el presentador de televisión, quien también aseguró que asistió a varias fiestas infantiles: “Es que ellos también tienen hijos”.

Al igual que el cantante venezolano, aseguró que no sabía sobre las actividades a las que se dedicaban las personas que solicitaban sus servicios.

“Ni modo que tú preguntes ‘¿oiga, a qué se dedica? ¿es narco? no voy’. Llegas y (te das cuenta) ‘yo lo he visto en la tele, lo he visto en las fotos’”, expresó.

De igual manera, en una entrevista para el programa “En sus batallas” de TV Azteca, confesó que había trabajado para Armando Carillo, más conocido como El Señor de los Cielos.

“Me contrató (Armado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo”, recordó.

Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Dentro de la lista, también se encuentra Ramon Ayala y el grupo Torrente Musical, quienes fueron aprehendidos por miembros de la Marina Armada de México en una ‘narcofiesta’ en 2009.

En la lujosa reunión, celebrada en Cuernavaca, se encontraba Edgar Valdez Villareal, mejor conocido en el mundo del narcotráfico como La Barbie, quien logró huir del lugar pese al intercambio de balas.

Sin embargo, uno de los casos más mediáticos y recordados fue el de Kate Del Castillo con Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, quienes intercambiaron mensajes desde 2014 y tuvieron una reunión junto al actor Sean Penn en 2015.

Kate del Castillo. (@katedelcastillo, Instagram)

Finalmente de las artistas que recientemente confesó que le cantó a importantes líderes del narco fue Yuri. En una entrevista para el podcast de Roberto Martínez contó que en su paso por El Altiplano visitó al Centro Federal de Readaptación Social, donde Caro Quintero, Los Arellano Félix y Daniel Arizmendi López, conocido como El Mocha Orejas, escucharon sus éxitos.