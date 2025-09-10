México

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

A través de mantas, el narcotráfico ha amenazado a cantantes que, por razones de seguridad, tuvieron que cancelar sus presentaciones

Por Guadalupe Fuentes

Ellos son los cantantes que han sido amenazados por el narco en nuestro país. Crédito: Infobae México - RS - Reuters - AP

La madrugada de este martes fue dado a conocer el hallazgo de una narcomanta en Tijuana, Baja California, dirigida al cantante Junior H, y presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, este no ha sido el único cantante amenazado por el narcotráfico, pues se suma a la lista de agrupaciones e interpretes que han cancelado sus eventos por el mismo motivo.

Durante este año, el primer cantante en ser amenazado, fue Natanael Cano, quien es conocido por interpretar los llamados corridos tumbados. “Señores artistas del medio regional y influencer. Se les hace un atento llamado de advertencia (...) para dejar de apoyar económicamente y con influencias en el gobierno al grupo delictivo Los Salazares. (...) Es la última vez. Dedíquense a lo suyo que es la profesión de ser músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar económicamente”, se leía en la manta localizada en un platel educativo de Hermosillo, el pasado 5 de enero.

Ante esto, el cantante respondió irónicamente en sus redes sociales con la imagen de dos frazadas estampadas con su propia fotografía y acompañó la publicación con el mensaje: “Las únicas mantitas que me preocupan ahorita”, junto con un emoji de risa. Sin embargo, la imagen fue borrada minutos después, y también se informó vía redes sociales que las presentaciones serían canceladas.

La respuesta de Natanael Cano a las amenazas que recibió. (Instagram: @natanael_cano/ Captura de pantalla)

Peso Pluma

El cantante también fue mencionado en la narcomanta hallada el pasado 5 de enero, además le dedicaron folletos que fueron arrojados en la zona, en los que se le amenazaba de muerte si realizaba las presentaciones. Por lo que al día siguiente anuncio la cancelación de las mismas.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que le son enviados este tipo de mensajes, pues en septiembre de 2023 tuvo que cancelar sus presentaciones en Tijuana por presuntas amenazas del CJNG.

En la narcomanta se lee la amenaza por parte del CJNG contra en cantante (Foto: Facebook)

Las narcomantas fueron colocadas en un lugar conocido como “El Mirador”, en la colonia Libertad, Tijuana. En los mensajes se lanzaron amenazas explícitas contra el intérprete de narcocorridos, señalando que su presentación en el estado podría ser la última si no acataba la advertencia.

Grupo Firme

La agrupación liderada por el cantante Eduin Caz tenía una presentación programada para el 1 de marzo en el Carnaval de Mazatlán 2025, sin embargo, el grupo recibió amenazas mediante una narcomanta el 25 de febrero, por lo que su participación tuvo que ser cancelada.

La manta decía: “Grupo Firme si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos, recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta el que pone las luces los vamos a matar”.

La agrupación tuvo que cancelar su participación tras las amenazas recibidas @grupofirme/Instagram

Ante las amenazas, la agrupación colocó un comunicado en sus redes sociales en el que se disculpaban con sus fanáticos.

“Lamentamos profundamente informarles que la presentación de Grupo Firme para este primero de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada. Para Music VIP, el bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans, es y siempre será lo más importante. Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”.

Ernesto Barajas

El vocalista del grupo Enigma Norteño recibió amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de una narcomanta encontrada en Baja California, en julio de 2023, sin embargo, fue asesinado en agosto de este año.

Ernesto Barajas, líder y vocalista de Enigma Norteño, contó en su momento las intimidaciones por parte de agrupaciones delictivas. (Captura de pantalla)

La manta decía: “Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte. CJNG”.

El ataque ocurrió en Francisco I. Madero y calle Arenales en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando dos hombres armados se acercaron al vehículo de Barajas y le dispararon hasta asesinarlo.

