Aldo de Nigris acusa a Shiky de egoísta tras polémica por exclusión en La Casa de los Famosos

Aldo estalló contra Shiky al señalar una exclusión entre equipos

Por Cinthia Salvador

Aldo estalló contra Shiky al señalar una exclusión entre equipos. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre en el reality La Casa de los Famosos estuvo marcada por la visita de Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, hecho que desató una serie de reacciones inesperadas al interior del programa.

El exfutbolista Aldo de Nigris calificó a Shiky como egoísta tras una discusión ocasionada por un presunto aislamiento en el grupo.

Todo comenzó durante la dinámica denominada “congelados”, cuando la llegada de la familiar de De Nigris generó una fuerte conmoción entre los participantes. Los miembros del extinto Cuarto Noche se congregaron alrededor de Aldo de Nigris, mientras que Dalílah, Guana y Shiky permanecieron a un costado, lo que fue percibido como una forma de exclusión.

De Nigris intervino y trató de zanjar el conflicto al afirmar que no era oportuno hacer reclamos dado el reciente encuentro familiar. (Captura de pantalla YouTube)

El conductor español expresó su malestar ante esta situación al comentar: Danos la mano a nosotros también, no somos perros... No os cerréis, se siente muy feo”, dirigiéndose especialmente a Mar Contreras, quien formaba parte del círculo principal. Pese a sus palabras, la sensación de incomodidad persistió y dio lugar a una discusión más amplia.

La tensión aumentó cuando Alexis Ayala retomó el tema y Shiky reconoció sentirse desplazado. De Nigris intervino y trató de zanjar el conflicto al afirmar que no era oportuno hacer reclamos dado el reciente encuentro familiar, pero la controversia continuó entre los presentes.

Momentos después, al quedar a solas Aldo de Nigris, Mar Contreras, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Abelito, el influencer compartió sin reservas su postura respecto al incidente.

Todo comenzó cuando los integrantes del extinto cuarto Día no fueron integrados a un círculo de celebración con Aldo de Nigris. (Captura de pantalla YouTube)

Es súper egoísta. Aunque estés afuera, se habló poquito y ya... Vamos a tratar de evitarlo y ya. A mí lo que me enojó es que siguió dándole vueltas. Imagínate las emociones, acaba de venir un familiar y el otro haciendo p***do de una m***da. Hay un respeto... se tiene que respetar. Viene tu mamá o algo y yo me callo el hocico”, declaró.

Está ensuciando la felicidad de alguien por algo que tiene que ver con tu ego con no sentirte parte”, le respondió Mar Contreras.

Mientras tanto Shiky se retiró a su dormitorio junto con Dalílah, donde confesaron sentirse muy sorprendidos por la actitud de Aldo. “Esto ya es una mierda. No tenemos derecho a réplica, ni a nada, ya somos los apestados”, aseguró el presentador. “Hay momentos en que nos sentimos apestados. Que vale, ‘la manada’ y todo pero tiene que haber algo de humanidad”.

“Nunca había visto a Aldo que se descompusiera de esa manera (...) Fue bonito, lo senitmos todos (...) Fue raro, siempre ha sido amable y suave...”, declaró Dalílah.

¡De terror! Así fue la

Cuáles son los beneficios de

¿Quiénes son Los Rusos y

Aldo de Nigris enfurece y

MÁS NOTICIAS
