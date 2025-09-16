Sistema de Cuidados en CDMX: legisladora propone reformas para buscar mayor igualdad y protección social

La diputada Martha Ávila propone reformar la Ley del Derecho al Bienestar para fortalecer el sistema de cuidados en CDMX. (X/@WFP_es)

La diputada Martha Soledad Ávila Aventura, integrante de Morena en el Congreso local, presentó una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer el sistema de cuidados.

La propuesta surge ante el creciente reconocimiento del derecho al cuidado como elemento clave de la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la justicia social.

Ávila enfatizó que este tema ha cobrado relevancia a nivel internacional y nacional, ligado tanto a tratados como la opinión consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos 31/25 — el cuidado representa una necesidad esencial y universal, de cuya existencia depende la vida en comunidad—y la Constitución de la Ciudad de México.

Derecho al cuidado y corresponsabilidad social

CRÉDITO: IMSS

Ávila Aventura subrayó que la capital del país desde 2017 incluyó en su Constitución Política el derecho al cuidado, un avance que responde a la necesidad de robustecer el marco jurídico en la materia.

“El derecho al cuidado es una condición indispensable para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales”, puntualizó la legisladora.

Explicó que el sistema de cuidados debe abordar todas las etapas de la vida y entenderse como responsabilidad compartida entre: familias, Estado, sector privado, comunidades y sociedad civil.

La iniciativa plantea reforzar la institucionalización de apoyos, servicios y regulaciones que garanticen atención básica diaria, condiciones dignas para quienes se ocupan de los cuidados y una mejor distribución de estas tareas. “El principio de corresponsabilidad busca repartir de manera justa las labores de cuidado entre todos los actores sociales”, puntualizó Ávila Aventura.

Datos y antecedentes: la distribución del cuidado

La iniciativa busca reconocer el derecho al cuidado como clave para la dignidad humana y la igualdad social. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legisladora, citó cifras de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 del INEGI, más de 31 millones de personas de 15 años y más en México se dedican a labores de cuidado, siendo el 75% mujeres y el 24% hombres.

En promedio, las mujeres cuidadoras destinan 38 horas semanales a estas tareas, frente a 30 horas en el caso de los hombres. “Pertenecer a un género ha condicionado históricamente que las tareas recaigan en las mujeres”, declaró la diputada al citar los datos oficiales.

El reconocimiento y regulación del derecho al cuidado también deriva de precedentes internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015.

Integración en el marco jurídico y próximos pasos

El derecho al cuidado ya está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley Constitucional de Derechos Humanos.

La iniciativa señala que el cuidado ya está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley Constitucional de Derechos Humanos, en el Artículo 26, ¿Qué dice esta normatividad?

Dice que el gobierno de la Ciudad de México debe asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios y apoyos que les ayuden a cubrir sus necesidades diarias, como el cuidado de niños, personas mayores o con discapacidad.

Además, el gobierno debe garantizar que quienes trabajan cuidando a otras personas reciban un trato digno y justo. Estas obligaciones consideran las diferentes etapas de la vida, la igualdad entre las personas y las condiciones de cada comunidad.

En tribuna, la legisladora puntualizó que esta propuesta “No sustituye otras leyes en proceso, sino que busca enriquecer la discusión sobre el futuro sistema de cuidados”, esto en relación a que la Jefatura de Gobierno prepara una propuesta integral en la materia.

El proyecto contiene como objetivo principal: la creación de políticas públicas que visibilicen y valoren el trabajo de cuidado, a fin de fortalecer la igualdad de género, la protección social y la cohesión comunitaria.